暗空公園防光害…合歡山停車場 車辨系統低亮度

合歡山暗空公園周邊停車場即將開始收費，天文專家、學者皆擔憂照明設施恐產生嚴重光害，南投縣政府委託暨南大學邀集相關單位討論照明管制，停車場車牌辨識系統補光燈應以足以辨識車牌的亮度為限，並採用感應式燈光，共同維護合歡山觀星品質。

南投縣觀光處指出，為有效管理合歡山停車場遭長時間占用車位，今年規畫停車場收費及管理，為避免停車場照明設施產生光害，由暨南大學邀集林業及自然保育署南投分署、太魯閣國家公園管理處、以及停車場委辦廠商討論燈光管制。

計畫主持人曾永平說，停車場車牌辨識系統補光燈以足以辨識車牌的亮度為限，繳費亭則須採用封閉式的不透光空間，並加設遮光廉，確保光源不溢散。停車場光源定時開關器，也應定期檢測維修，以避免故障、毀損造成夜間光害。

停車場廠商歐特儀公司表示，停車場照明設備均會遵守暗空光害管制事宜，車牌辨識系統的補光燈，將採用低亮度的燈光，繳費亭三面不透光，並加裝遮光廉，夜間僅有繳費機螢幕亮光。每日下午5時後，會關閉所有對外光源，也會依天色狀況調整關閉時間，不會再加裝其他光源。