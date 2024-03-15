晶鼎焚化爐說明會 場外推擠場內叫陣

晶鼎綠能科技公司規畫在彰濱工業區興建事業廢棄物焚化爐，昨天在彰濱產業園區服務中心舉辦說明會，反對的鄉親抗議擠不進爆滿的會場相當不滿，在外發生零星推擠，會場支持與反對兩方相互叫陣，場面混亂，業者仍依照計畫進行簡報、意見問答，會議40分鐘後，主席晶鼎董事劉佳鈞宣布會議完成，散會。

到場表達反對立場的立委陳秀寳指出，長期收到都是反對晶鼎焚化爐的聲音，在沒有數據資料佐證下，晶鼎卻宣稱有與民眾溝通，相當傲慢，在場的民代都強烈對晶鼎表達不信任和抗議，業者卻自認為完成程序，她會向環境部反應審慎評估會議的合法性、正當性。

晶鼎焚化爐2022年通過環境影響評估，昨天是動工前說明會，沿海居民出動4輛遊覽車，帶來數百斤的牡蠣、文蛤、蔬菜、雞蛋表達憤怒與不滿。立委陳秀寳及縣議員張雪如、凃淑媚、吳韋達、施佩妤、藍駿宇等人均表達反對立場，連轟業者不顧反對聲音，只想把說明會完成、強硬走完程序。

劉佳鈞指出，會中不少居民認同依政府政策、整體經濟發展與地方需求而興建先進技術的焚化爐，解決廢棄物處理消化不良的困擾；且該案是依促參法辦理，經環境部環評委員會審查通過，會以更嚴格標準處理，新設施比目前縣內溪州、豐堉焚化爐排放量低，承諾營運期間設置煙囪24小時連續自動監測設施，並制定環境監測計畫，由各界代表組成監督委員會監督。

彰化縣環保局長江培根說，晶鼎焚化爐主責機關在中央，說明會是否完備必須由監督機構認定；環保設施技術當然會隨時代進步提升，但仍有一定風險，應考量嫌惡設施是否有必要承擔其風險，目前縣內一年平均有9萬噸事業廢棄物焚化處理量，豐堉焚化爐今年預計完工試運轉後，已足夠處理縣內的量。