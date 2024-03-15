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灰爐渣運彰化芳苑掩埋 說明會不歡而散

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣芳苑鄉漢寶村民在說明會中，反對溪州焚化廠灰爐渣運到芳苑舊垃圾場掩埋。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉漢寶村民在說明會中，反對溪州焚化廠灰爐渣運到芳苑舊垃圾場掩埋。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪州焚化廠灰爐渣規畫運到舊福興芳苑垃圾聯合掩埋場處置，引起場址所在地的芳苑鄉民強烈反彈，環保局昨舉辦說明會，與會地方人士同聲反對，說明會不歡而散，地方意見領袖並放話，若灰爐渣仍要運到芳苑鄉掩埋，將發動10輛遊覽車到縣政府抗議。環保局長江培根說，將研擬回饋機制及再說明汙染防制措施。

環保局在漢寶村社區活動中心舉行說明會，表示環保局向環境部申請補助上億元，整理已封場的福興芳苑垃圾聯合掩埋場，因這個掩場面積廣達11公頃，僅兩公頃位在福興鄉，9公頃在芳苑鄉漢寶村，未來將依據漢寶村民需要整理環境和興建休憩設施。

彰化縣養殖漁業發展協會理事長林濟民說，福興芳苑聯合垃圾掩埋場在海堤邊，沒任何防護，廢棄物流入海洋，塑膠袋卡在蚵棚汙染環境也害死牡蠣，每次號稱底層鋪有不透水布的垃圾場失火，灌救的水沒滿溢出來，不知流向何處，漁民都懷疑流進大海，環保局從未處理，現在談灰爐渣回填垃圾場不會汙染環境，居民無法認同。

漢寶養殖漁業生產區管理委員會主委許煌周指出，縣政府執意要把溪州焚化爐灰爐渣運到芳苑鄉掩埋是「橫柴夯入灶，吃漢寶夠夠。」這個場址周邊有500公頃養殖區，鄉民和漁民都要求挖出舊垃圾後「只出不進」，清理乾淨後，交給地方管理。

漢寶村天寶宮管理委員會總幹事林嘉政質問環保局，有無申請改為灰爐渣掩埋場？有無做環評？有無興辦相關事業計畫核可書？若無，他要當場舉發環保局違法。林嘉政批評，政府埋灰爐渣「球員兼裁判」，自己要埋就埋，不必任何申請。

縣議員洪騰明、洪子超也反對灰爐渣運到芳苑鄉掩埋。環保局長江培根說，這個垃圾場先前由鄉公所管理，環境衛生實在很差，2020年環保局主動接管，申請補助改善；改做灰爐渣掩埋場環境部都知情，因此不必舉辦申請、環評，環保局會研議回饋辦法，強化汙染防制措施。

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