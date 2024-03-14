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虐童案社工遭上銬掀波…南投社工吐辛酸哽咽 許淑華：明年增人力

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
虐童案讓基層社工壓力山大，社工談到工作狀況時忍不住哽咽，南投縣長許淑華輕撫肩頭，為所有社工加油打氣。圖／南投縣政府提供
虐童案讓基層社工壓力山大，社工談到工作狀況時忍不住哽咽，南投縣長許淑華輕撫肩頭，為所有社工加油打氣。圖／南投縣政府提供

保母虐童案社工遭上銬，第一線社工承受輿論壓力龐大，南投縣長許淑華下午到南投縣婦幼館為社工加油打氣，有督導談到人力吃緊，又要面對壓力和高風險，忍不住哽咽落淚。許淑華感謝全縣社工辛勞，明年社勞處將改制增加人力、減輕大家工作負擔，希望所有社工保持熱忱，守住社會安全網，讓孩子健康成長。

許淑華說，虐童案讓社會關心幼童安全，包括社工是否有落實訪視工作、在第一時間掌握並處理狀況。女社工遭調查上銬，並遭外界批評檢討，讓社工承受龐大壓力，她也感同身受。南投縣有174位社工，負責兒少保護有60多人，所有社工無論服務幼兒還是長輩，都盡心盡力關懷服務。

社工薪水不高、責任繁重，外縣市還曾有社工遭暴力攻擊，平時工作高壓和辛酸只能默默承受，但虐童案凸顯社會工作高風險，許多社工更擔心同樣狀況發生在身上，除了壓力還要面對司法究責，情緒緊繃，南投縣雖無社工因此事萌生辭意，但和縣長許淑華談到工作情況時，一名社工督導提到人力吃緊和工作辛酸，忍不住哽咽，許淑華向在場社工表達感謝和敬意。

許淑華承諾，縣府會建立更好的關懷機制，配合中央法規，避免類似憾事發生，她鼓勵社工只要問心無愧、用心工作，遇到狀況時，縣府會一起承擔，有好的建議都可以向上反映。至於人力不足問題，社勞處業務量龐大，明年將改制為社勞局，增加科室人力，減輕大家工作壓力。

社勞處長林志忠也撰寫訊息，鼓勵所有員工，不要因這次案件恐慌，社會工作原就複雜難為，希望大家保持初衷，為理想與抱負勇敢走下去，只要做到依法行政、問心無愧，社會工作路上並不孤單。

虐童案讓基層社工壓力山大，南投縣長許淑華（中）到縣立婦幼館，為社工加油打氣。圖／南投縣政府提供
虐童案讓基層社工壓力山大，南投縣長許淑華（中）到縣立婦幼館，為社工加油打氣。圖／南投縣政府提供

社工 薪水 許淑華

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