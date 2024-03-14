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一年換4董事長…遭議員質疑高層浮動導致事故頻傳 中捷公司回應

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳雅惠（左起）、蕭隆澤、陳俞融、陳淑華（中）、張芬郁與謝家宜聯合質詢。記者陳秋雲/攝影
台中市議員陳雅惠（左起）、蕭隆澤、陳俞融、陳淑華（中）、張芬郁與謝家宜聯合質詢。記者陳秋雲/攝影

今年2月29日，疑似罹身心疾病男子搭中捷「亮假槍」，議員指出，中捷一年換四位董事長、人事動盪發生三大事件，公安堪慮；保全人數縮減，兩站共用一人。亮槍事件從發現到逮捕驚魂32分鐘，乘客和站務人員曝露危險中，議員要求中捷和警方全面檢討。

市長盧秀燕指出，雖是假槍仍要用最嚴格的標準檢討改進，此次因警察介入而沒有造成事故，寧願從嚴也不要從寬，讓民眾安心。中捷表示，公司以最嚴謹的態度檢討後，精進旅客行為異常或犯罪事件應變程序。

議員陳淑華指出，從去年3月起，台中捷運公司1年共換了林志盈、林良泰、吳存金、顏邦傑四任董事長，中捷高層人事動盪，直接影響營運及基層員工的士氣。10個月來發生吊臂落軌捷事件、機廠被侵入塗鴉事件、亮槍事件，如果侵入者是破壞列車或機電系統，亮的不是玩具槍，後果又如何？

張芬郁指出，中捷處置讓乘客和站務人員處在危險當中，她質疑行控中心和警方的聯繫究竟發生何事，專案報告不痛不癢。中捷提出平時多次針對危險事故演練，發生事故卻無法應變，要求檢視緊急應變內容，並廣設宣導緊急按鈕，讓其發揮功效。

議員陳俞融、蔡耀頡指出，中捷保全合約2年，1年約4508萬，但去年11月起保全員從48人減至41人，九德站、九張犁站出現「兩站共用一保全」的情形。今年7月預計將松竹四維站、崇德中清站等大站縮減成兩站共用一名保全，陳俞融強調，每站都要配有一名，否則緩不濟急。

中捷公司董事長顏邦傑回應，兩站共用一保全，因為九張犁站每天旅客平均28人，共用保全是務實評估後的決定。

議員林德宇質疑，已有突發事件，下一班捷運列車為何還停站？根據報告由行控中心判斷，但事件發生30分鐘後，捷運警察才實質接觸到這名乘客，到底中斷營運或降級營運，捷運公司應慎重考量。

中捷公司董事長顏邦傑說，是由現場的人員與行控中心判定，因行控全程監控。後續列車如在月台上有危險的行為，或危害到列車進行，下一趟列車就過站不停。

保全 台中捷運 盧秀燕 警察 議員

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