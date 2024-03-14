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台中爵士音樂節擠爆！議員籲善用蚊子館 盧秀燕：年輕人就愛擠在一起

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市爵士音樂節舉辦21年，多在草悟道旁市民廣場舉行，圖為2022台中爵士音樂節。圖／台中市文化局提供
台中市爵士音樂節舉辦21年，多在草悟道旁市民廣場舉行，圖為2022台中爵士音樂節。圖／台中市文化局提供

台中市爵士音樂節舉辦21年，多在草悟道旁市民廣場舉行，民進黨議員林祈烽指出，參加的人太多，不少擠不進去，草皮一位難求，他建議有多處蚊子場館沒有好好利用，水湳經貿園區、后里花舞館和森林園區可加入。台中市長盧秀燕說，爵士音樂節歷任3位市長，其中有市長（指前市政林佳龍）將場地擴大到其他地方，但年輕人喜歡擠在一起，來自全國各地的幾萬人就願意坐在草皮，如果改到其他地方，人家就不願意去。

盧秀燕說，大家就是想來人多的地方，前任努力過，市府也會參考議員意見，但年輕人的心態就喜歡參加大家在一起的熱鬧活動，跨年晚會就是如此。

台中市議會今進行台中市爵士音樂節專案報告議程，林祈烽說，台中市的爵士音樂節號稱與東京、曼谷和首爾並稱亞洲4大音樂節，市府也很自豪，但人潮很多，不少想擠進現場的人進不去，就算擠進去了，也沒有地方可以坐。

林祈烽建議，爵士音樂節既然這麼受歡迎，台中市蚊子館如后里馬場的花舞館和森林園區，可以配合當地的樂器產業，水湳經貿園區更是好場地，希望市府擴大舉辧爵士音樂節，讓更多國人都能參與這場音樂饗宴。

民眾反映，爵士音樂節本地與國外樂團以往是8比2，去年變成9比1，甚至號稱國外的樂團竟然是台灣人在裡面演出，整體演出差很大，建議可增加邀請國外樂團表演。

文化局長陳佳君表示，每年爵士音樂節依照預算，大約會邀請10至15團的國外樂團，但市府重視在地樂團，安排20至25團巡演，台灣人才的養成是足夠的，整體表現不遜色，民眾的建議，文化局會參考調整。

台中市議員林祈烽說，爵士音樂節很受年輕人歡迎，市府應善用蚊子館，趁機活化。圖／林祈烽提供
台中市議員林祈烽說，爵士音樂節很受年輕人歡迎，市府應善用蚊子館，趁機活化。圖／林祈烽提供

年輕人 林佳龍 樂團 盧秀燕 音樂

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