百萬打造山城最高溜滑梯 中市新社櫻花遊戲場完工開放

台中市長盧秀燕推動「美樂地計畫」，打造逾2百座共融公園；中市建設局近日更完成新社區復盛公園「櫻花特色共融遊戲場」，打造6.3公尺櫻花主題溜滑梯，為山城地區最高滑梯。局長陳大田說，此工程經費斥資772萬，結合滑梯、攀爬繩等多項遊戲功能，讓孩子不失遊戲樂趣，又能挑戰自我。

陳大田說，新社區為假日熱門旅遊區域，櫻花主題溜滑梯設有螺旋滑梯、多種形式攀爬架，更有繽紛多彩的多元遊戲組，可提供不同年齡層孩童，刺激、多元的遊戲體驗，更提供舒適全齡共融場域。