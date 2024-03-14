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百萬打造山城最高溜滑梯 中市新社櫻花遊戲場完工開放

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市建設局近日完成新社區復盛公園「櫻花特色共融遊戲場」，打造6.3公尺櫻花主題溜滑梯，為山城地區最高滑梯。圖／中市府提供
中市建設局近日完成新社區復盛公園「櫻花特色共融遊戲場」，打造6.3公尺櫻花主題溜滑梯，為山城地區最高滑梯。圖／中市府提供

台中市長盧秀燕推動「美樂地計畫」，打造逾2百座共融公園；中市建設局近日更完成新社區復盛公園「櫻花特色共融遊戲場」，打造6.3公尺櫻花主題溜滑梯，為山城地區最高滑梯。局長陳大田說，此工程經費斥資772萬，結合滑梯、攀爬繩等多項遊戲功能，讓孩子不失遊戲樂趣，又能挑戰自我。

陳大田說，新社區為假日熱門旅遊區域，櫻花主題溜滑梯設有螺旋滑梯、多種形式攀爬架，更有繽紛多彩的多元遊戲組，可提供不同年齡層孩童，刺激、多元的遊戲體驗，更提供舒適全齡共融場域。

陳大田也提到，復盛公園鄰近新社區公所，斥資772萬元經費，新設約6.3米櫻花主題溜滑梯，為山城地區最高、最美滑梯，另有沙坑及無障礙步道等設施，改善面積約0.8公頃，搭配周邊天然美景，民眾一邊遊憩、也能徜徉大自然，已於12日正式開放。

中市建設局近日完成新社區復盛公園「櫻花特色共融遊戲場」，打造6.3公尺櫻花主題溜滑梯，為山城地區最高滑梯。圖／中市府提供
中市建設局近日完成新社區復盛公園「櫻花特色共融遊戲場」，打造6.3公尺櫻花主題溜滑梯，為山城地區最高滑梯。圖／中市府提供
中市建設局近日完成新社區復盛公園「櫻花特色共融遊戲場」，打造6.3公尺櫻花主題溜滑梯，為山城地區最高滑梯。圖／中市府提供
中市建設局近日完成新社區復盛公園「櫻花特色共融遊戲場」，打造6.3公尺櫻花主題溜滑梯，為山城地區最高滑梯。圖／中市府提供

櫻花 溜滑梯 盧秀燕

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