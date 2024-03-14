中捷警察搭捷運追嫌犯 盧秀燕：最嚴格標準讓民眾放心

台中捷運2月29日發生乘客亮槍事件，案發地點在車廂內，抵達豐樂公園站引發乘客恐慌奔逃，嫌犯下車6分鐘後再度登上列車前往烏日站，藍綠議員批「警察搭捷運追嫌犯」窘況，黃守達質疑，這名乘客已造成公共危險虞慮，中捷行控中心也掌握狀況，為何還讓嫌犯再度進入車廂？

市長盧秀燕說，最關鍵在於警方、中捷人員都已掌握到此人拿的是假槍，所以讓他再次登車，但民眾不了解，所以會恐慌。她認為，公共運輸須讓民眾安心，要以最嚴格標準、最嚴肅的態度處理，例如這名乘客到月台就應處理偵辦，不應留置到他再度登車。

中捷董事長顏邦傑說，如果發生類似狀況，已提出精進策略，例如異常乘客留在車站，月台列車立即發車、後續列車安排過站不停。

黃守達指出，根據中捷的「犯罪事件處理程序」，依發生現場視狀況需隔離現場，避免乘客進入。當天中捷既無阻止外面的旅客進入月台，也沒有阻止嫌犯進入車廂。顯然執行標準程序大有問題。

黃守達指出，中捷去年10月已全線設置月台緊急停車按鈕，在列車進站前或出站列車未完全離開月台區狀況下，急按鈕可阻止列車進出站，他建議中捷列入精進措施，類似事件不只是行控中心可以因應，在月台第一線工作人員也可按下按鈕，阻止下一班列車進站。

黃守達強調，這次所幸是虛驚一場，但中捷須引以為鑑，把類似狀況納入緊急應變的演練。除行控中心的應變，也應重視現場人員的判斷，這是吊臂事件給予中捷最慘痛的教訓與經驗。

顏邦傑說，針對異常乘客再次上車，日後如有類似狀況，站務人員以旅客與自身安全為前提，確認現況。乘客持有危險器械，行控中心應變，發生在列車時，設定月台暫停，維持車門開啟；異常乘客下車設定列車立即離站、未下車即執行清車，疏散旅客。

警察局長李文章說，捷警將強化勤務作為，增加見警率，持續自辦攔查與配合中捷演練，加強橫向聯繫。