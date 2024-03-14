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影／彰化焚化廠說明會不歡而散 鄉民放話發動10輛遊覽車到縣府抗議

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉漢寶村民強調反對溪州焚化廠灰爐渣運到芳苑舊垃圾掩埋場掩埋。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉漢寶村民強調反對溪州焚化廠灰爐渣運到芳苑舊垃圾掩埋場掩埋。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪州焚化廠灰爐渣規畫運到舊福興芳苑垃圾聯合掩埋場處置，引起場址所在地的芳苑鄉民強烈反彈，今環保局舉辦說明會，與會地方人士和居民同聲反對，結果不歡而散；環保局長江培根說，將研擬回饋機制及再說明汙染防制措施。地方意見領袖放話，若灰爐渣仍要運到芳苑鄉掩埋，將出動10輛遊覽車到縣政府抗議。

環保局在漢寶村社區活動中心舉行說明會，講述環保局向環境部申請補助上億元整理已封場的福興芳苑垃圾聯合掩埋場，因這個掩場面積廣達11公頃，僅兩公頃位在福興鄉，9公頃在芳苑鄉漢寶村，未來將依據漢寶村民需要整理環境和興建休憩設施。

環保局開放時間給村民表達意見。彰化縣養殖漁業發展協會理事長林濟民說，福興芳苑聯合垃圾掩埋場在海堤邊，沒任何防護，廢棄物流入海洋，塑膠袋卡在蚵棚汙染環境也害死牡蠣，每次號稱底層鋪有不透水布的垃圾場失火，灌救的水沒滿溢出來，不知流向何處，漁民都懷疑流進大海，環保局從未處理這些事，現在談灰爐渣回填垃圾場不會汙染環境，居民無法認同。

漢寶養殖漁業生產區管理委員會主任委許煌周自掏腰包印製宣傳單，訴求「讓我們分手吧！明明不該留戀，縣府偏要苦苦纏綿」，批評縣政府和環保局執意要把溪州焚化爐灰爐渣運到芳苑鄉掩埋是「橫柴夯入灶，吃漢寶夠夠。」許煌周說，這個場址周邊有500公頃養殖區，鄉民和漁民都要求挖出舊垃圾後「只出不進」，清理乾淨後交給地方管理。

漢寶村信仰中心天寶宮的管理委員會總幹事林嘉政質問環保局，有無申請改為灰爐渣掩埋場？有無做環評？有無興辦相關事業計畫核可書？若無，他要當場舉發環保局違法。林嘉政批判，農民申請養雞場要出具一堆文件，政府埋灰爐渣「球員兼裁判」自己要埋就埋，不必任何申請。

縣議員洪騰明、洪子超都站在鄉民立場，反對灰爐渣運到芳苑鄉掩埋。環保局長江培根說，這個垃圾場先前由鄉公所管理，環境衛生實在很差，2020年環保局主動接管，申請補助改善；改做灰爐渣掩埋場環保部都知情，因此不必舉辦申請、環評，環保局會研議回饋辦法，強化汙染防制措施。

鄉民紛紛大喊「反對啦！」接著一一離去。說明會不歡而散。 有鄉民抱怨37年福興鄉公所圖一時方便，垃圾一直埋到芳苑鄉，鄉民10多年前抗議才封場，現今這個爛攤子福興鄉應該也來收尾。

彰化縣環保局到芳苑鄉漢寶社區活動中心舉辦溪州焚化廠灰爐渣處置說明會。記者簡慧珍／攝影
彰化縣環保局到芳苑鄉漢寶社區活動中心舉辦溪州焚化廠灰爐渣處置說明會。記者簡慧珍／攝影

爐渣

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