台中海線第一座清水國民暨兒童運動中心上梁 8月底完工

台中市海線首座「清水國民暨兒童運動中心」，今天舉行上梁儀式，目前結構體已完成，接著做內裝與飾裝，預計今年8月底可完工，市府力拚明年暑假營運；台中市議長張清照表示，他努力爭取這座運動中心，未來民眾運動時可以不分日夜、晴雨更方便。

斥資6.3億元打造的清水國民暨兒童運動中心，前年初開工，目前結構體大致完成，今天舉辦上梁典禮，工程進度超過50%以上；台中市建設局表示，接下來完成內部裝修並委外招商，就可開始營運。

今天上梁典禮由台中市府秘書長黃崇典主持，議長張清照今天要主持議會大會專案報告，這項建設是他大力爭取，他趕來全程參與，了解場館的規畫，與施工進度、品質。

建設局長陳大田指出，海線首座「清水國民暨兒童運動中心」是全台中市獨有為兒童設計的專屬運動空間，另有體適能中心、游泳池、球類設施、運動教室等核心設施，保留可彈性使用的競技運動中心及多功能空間，同時設有汽、機車停車場供民眾停放，啟用後可結合周邊景觀，打造共融生活圈。