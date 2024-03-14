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粉紅超跑白沙屯媽祖18日起駕 大甲警公布交通疏導措施

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
17萬香燈腳相伴，粉紅超跑白沙屯媽祖本月18日將起駕，大甲警方公布交通疏導措施，呼籲民眾使用替代道路。圖／警方提供
17萬香燈腳相伴，粉紅超跑白沙屯媽祖本月18日將起駕，大甲警方公布交通疏導措施，呼籲民眾使用替代道路。圖／警方提供

今年白沙屯媽祖北港進香本月18日將在苗栗起駕後，進入台中市大甲區，今年度參與進香報名人數突破17萬人，再創歷史新高，大甲警分局為維護進香秩序，部署警力沿路疏導交通，並呼籲用路民眾盡量使用替代道路，避免在大甲地區塞車

大甲警分局長謝建國表示，白沙屯媽祖進香的特色，在沒有固定路線，在進入大甲區後，可能選擇省道台1線或台61線為主要進香路線，為維護行人安全、確保車流順暢，交通疏導措施部分，雖未實施嚴格交通管制措施，但警方仍部署多名警力緊隨媽祖鑾轎前後，並採機動調度於沿線各路口實施交通疏導。

白沙屯媽祖進入台中市大甲區時，極有可能是上班時段，為避免大量人車跟隨媽祖鑾轎造成塞車困擾，並維護道路交通安全與順暢，警方呼籲遵守警方指揮，也請民眾使用「白沙屯GPS」APP，即時掌握媽祖鑾轎位置，在媽祖鑾轎進入大甲市區時，若進香隊伍行經台1線，建議民眾改道至台61線行駛，反之亦然，以免塞車。

大甲警分局呼籲，18日當天將有大量香燈腳緊緊追隨媽祖鑾轎，用路人駕駛汽(機)車行經路口時應發揮耐心停讓行人，警方將針對未停讓行人、騎(乘)機車未戴安全帽及改裝車等違規態樣嚴加取締，維護優質交通秩序。

為防範不法宵小伺機扒竊，分局長謝建國提醒民眾，參加活動時請注意隨身攜帶物品，勿將貴重物品放置車上。

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