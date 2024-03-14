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南投體育場 也要路邊停車收費

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投市本月起路邊停車收費，過去一位難求路段，近期常是全面淨空，讓不少人直呼「舒服」。記者賴香珊／攝影
南投市本月起路邊停車收費，過去一位難求路段，近期常是全面淨空，讓不少人直呼「舒服」。記者賴香珊／攝影

南投市區路邊停車3月1日起上路，讓市區路邊停車不再一位難求。不過，南投縣體育場周邊空間卻吸引車輛停放，讓運動民眾進出體育場相當不便，縣府為了整頓體育場交通秩序，落實使用者付費原則，決定實施停車收費，最快6月上路。

南投市路邊停車收費路段，包括集賢路、民族路、大同南街、華陽路、育樂路、南陽路、三和一路、三和二路、復興路、建國路、芳美路等11條道路，共有500多個停車格，每天上午8時至晚間8時收費，費用每小時20元，每日上限240元。

路邊停車收費上路後，鬧區道路不再一位難求，陳姓上班族說：「市容看起來舒爽多了」，肯定使用者付費制度。

不過，縣立體育場面積5.2公頃，周邊還有停車空間，路邊停車收費上路後，體育場旁集賢路停車格常有空位，反而是體育場外圍被車輛占用，甚至入口前廣場也停滿車輛，讓民眾進出體育場相當不便。

為了符合公平正義原則，體育場將規畫停車收費，經過盤點體育場原有兩處停車場加上周邊，總共有150個停車位，入口前廣場則是活動及運動使用，不開放停車。教育處將委外招標與規畫停車格數、畫線等相關工作，最快3個月後實施停車收費。

停車格 南投縣 體育

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南投市路邊停車收費車輛淨空 縣立體育場周邊遭占用停車

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