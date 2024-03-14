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洪榮章任工策會總幹事 備戰選彰縣長

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣前副縣長洪榮章將任工策會總幹事，為參選下屆縣長埋下伏筆。記者劉明岩／攝影
彰化縣前副縣長洪榮章將任工策會總幹事，為參選下屆縣長埋下伏筆。記者劉明岩／攝影

彰化縣前副縣長洪榮章獲縣長王惠美邀請，18日將接任彰化縣工商發展投資策進會總幹事，為他將投入下屆縣長選舉鋪路；洪榮章是黨職出身，熟悉選戰韜略，又有行政經驗，地方人緣佳，被政壇認為是藍營強棒。

彰化縣府近日發布人事命令，原工策會總幹事張寒青轉任縣府經濟暨綠能發展處長，工策會總幹事將由現任彰化肉品市場董事長洪榮章接任。由於洪榮章在副縣長任內與縣長王惠美有極佳默契，在經綠處長出缺之際，洪榮章順勢接任工策會總幹事，為參選縣長做準備。

洪榮章在副縣長任內除獲王惠美信任外，曾任國民黨南投縣黨部主委等要職，又在總統及立委選舉中，受王惠美邀請任競選總部執行長，主要負責組織打陸戰，掌握地方人脈，目前也兼任縣政顧問團團長，勤跑基層。

不過，洪榮章仍然重申，他也不一定要選，但國民黨要選就要有選贏的魄力，一定要在初選階段就得評估出誰的勝算最大，讓各自支持者都能心服口服，才能團結在一起打贏選戰。

目前，國民黨除洪榮章外，現任立委兼縣黨部主委謝衣鳯也十分積極。她不諱言，國民黨要鞏固執政地位，下屆縣長人選仍須與布局最深的縣長王惠美共同討論，希望能協調，或透過初選機制，推出最適當的人選。

國民黨 王惠美

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