台中路口科技執法 明年增至74處

路口科技執法可嚇阻違規駕駛，降低事故，台中市易肇事路口目前有21處設置，今年增加47處，明年再多6處，議員爭取在複雜路口設科技執法設備，警察局長李文章說，全市易肇事路口有110處，優先以每年車禍80件以上，到明年約逾6成設置。不過，另有議員質疑到處科技執法是否把民眾荷包當「提款機」？看法歧異。

李文章說，根據統計分析，科技執法對降低肇事率有3%到25%成效，會滾動式調整設置地點，他強調警察開罰單不是搶錢，是為了交通安全。所謂「行人地獄」，如違規不取締，會更嚴重。

市議員林祈烽、施志昌、楊典忠、曾威等人建議，部分路口複雜如西屯區漢口路、青海路等多岔路口，周邊有學校，上學時間經常發生未禮讓行人學童優先穿越馬路的情況，且大樓社區及店家林立，交通紊亂，設置科技法設備，可減少警力維持秩序。警方則表示，該處事故數去年共17件，所以未列入易肇事優先路口。

議員林德宇說，漢口路與青海路車流多，交通情況複雜，呈「Y」字型，他認為不能完全只看車禍件數，應多方評估，否則流於形式。

警察局長李文章表示，設置科技執法路口，有3個條件。一是易肇事路口，台中市共110處；路口發生交通事故，一年80件以上；另當地警方的執法經驗，提出建議。從2021年開始設置，已有21處，今年與明年共設置53處，全市達74處。

議員張芬郁說，台中市科技執法從2021年開始，已設置21處，已開出約30萬張罰單，北區三民路與崇德路口、烏日高鐵站違規載客取締、沙鹿區向上路6段和西濱快速道路區間測速，都是開罰前幾名。張芬郁要求警方慎選設置點，不要把民眾的荷包當提款機。

中市交通罰款收入去年創新高，罰款收入約30億，市府分配的罰鍰收入75%，其中至少提撥12%作為交通執法與交安改善經費，議員陳雅惠指出，罰款收入不能只拿來強化執法設備，越罰越多。應以日本為鑑，罰款收入拿來支付發展道路交通安全設施，防止事故發生。