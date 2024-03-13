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中市112年交通罰單郵資逾6千萬 民代籲多用勸導

中央社／ 台中13日電

台中市112年開出236萬張交通罰單，郵資花費新台幣6400多萬元，警察局追加預算不足還動用二備金，今年編列6000萬元因應。市議員認為，應以勸導代替開罰，以免造成市府負面印象。

台中市議會今天召開財經委員會，審查去年市府第二預備金動支情形。台中市警察局統計，111年交通違規舉發件數197萬餘件，112年236萬餘件，增加38萬餘件，成長19.67%，六都排行第3。

國民黨籍市議員賴順仁表示，罰單每年都會開，市府在公務預算應隨之調整，質疑為何去年得動用二備金。他建議，應以勸導代替開罰，不斷開罰恐造成政府開罰單充實市庫的負面形象，容易造成民怨。

警察局長李文章表示，去年六都以及全國各縣市罰單件數都增加，台中市開出236萬張交通罰單，去年郵資費編列3713萬元，追加1000多萬元預算後仍不足，才動支二備金1459萬元因應，共6468萬元。今年已編列6000萬郵資費，目前中央微罪不罰尚未確定，7、8月就能知道經費是否足夠。

警察局表示，因應行人路權，112年以人本交通、營造友善行人環境為主題，各縣市警察機關規劃各項交通執法專案，加強取締車不讓人、無號誌路口應依規定停讓、人行道違規停車、道路障礙等違規項目列為重要執法綱領，六都舉發案件均大幅成長。

台中市 罰單 警察

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