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南投布農族野生動物保護區即將畫設 未來包含七彩湖、六順山

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
Bunun Acang傳統文化地景野生動物保護區劃設後，將可減輕七彩湖遊憩行為對當地自然及人文資源衝擊。圖／信義鄉公所提供
Bunun Acang傳統文化地景野生動物保護區劃設後，將可減輕七彩湖遊憩行為對當地自然及人文資源衝擊。圖／信義鄉公所提供

國人前往七彩湖、六順山登山的人潮越來越多，嚴重衝擊自然環境，林業保育署南投分署本有意畫設「七彩湖野生動物保護區」，藉以進行總量管制，並適度管理、約束遊客不當行為，減輕遊憩對當地自然及人文資源衝擊，原本遭部落族人反對，今天「Bunun Acang傳統文化地景野生動物保護區」公聽說明會後，進度往前邁一大步，部落對丹大地區畫設保護區給予肯定，將提報野生動物保育諮詢委員會審議。

開放山林以來，丹大林道聯外道路是通往七彩湖的必經之路，但遊客在沿線隨意丟棄垃圾，以及越野車輛硬闖駛入林地的情況加劇，林業保育署南投分署於2019年即針對「七彩湖野生動物保護區」，曾辦理多場說明會及公聽會，但當時族人對於狩獵權利及土地資源利用仍有疑慮，族人為保障部落土地及自然資源權利， 一度持反對的立場。

南投分署表示，為為消除部落疑慮，丹大地區畫設野生動物保護區，丹大工作站持續與周邊部落溝通說明，讓族人逐漸理解，唯有透過保護區域的畫設，才能有法源進行人員的總量管制，並適度管理、約束遊客行為，減輕遊憩行為對當地自然及人文資源衝擊，甚至更可保護布農族傳統領域不受外界商業行為干擾或破壞，保障在地族人工作機會

林保署南投分署今天前往南投縣信義鄉地利村召開「Bunun Acang傳統文化地景野生動物保護區」畫設公聽會，一方面說明野生動物保護區辦理情形，一方面心聽取部落及與會機關所提意見，一併作為保育計畫修正參考，早日提交陸域野生動物諮詢委員會審議。

Bunun Acang傳統文化地景野生動物保護區，今畫設公聽會上有不少部落居民及意見領袖表達意見。圖／林業保育署南投分署提供
Bunun Acang傳統文化地景野生動物保護區，今畫設公聽會上有不少部落居民及意見領袖表達意見。圖／林業保育署南投分署提供
Bunun Acang傳統文化地景野生動物保護區劃設後，將可減輕七彩湖遊憩行為對當地自然及人文資源衝擊。圖／林業保育署南投分署提供
Bunun Acang傳統文化地景野生動物保護區劃設後，將可減輕七彩湖遊憩行為對當地自然及人文資源衝擊。圖／林業保育署南投分署提供

南投縣 野生動物保護區

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