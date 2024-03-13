東勢林場螢火蟲季3月16日登場 4月中旬最佳觀賞期

又到螢光乍現的季節，東勢林場遊樂區今年的螢火蟲季將在3月16日開鑼，東勢林場遊樂區以「黑翅螢」為主，4月中旬是最佳觀賞期，高峰期數量可達2、30萬隻，相當壯觀。

東勢林場遊樂區今天透過新聞稿指出．彰化縣農會3月16日將與農村發展及水土保持署在東勢林場遊樂區舉辦「2024東勢林場螢火蟲季開鑼暨水土保持成果展活動」，為今年的螢火蟲季揭開序幕。

東勢林場指出，螢火蟲季的主角為「黑翅螢」，4月中旬為最佳觀賞期，高峰期數量可達2、30萬隻，相當壯觀。

另外農業試驗所嘉義農業試驗分所及鳳山熱帶園藝試驗分所展出熱帶水果種植成果及種子展示；雲林縣政府水利處、國立自然科學博物館－921地震教育園區和澎湖縣政府農漁局展示水土保持的宣導成果。

東勢地區青農及休閒農業區－好樂農莊、梨之鄉及振東柑園等單位展示藍莓、梨樹及柑橘等種植成果。為配合植樹節活動，農業部林業及自然保育署台中分署現場發放苗木，提供參加人員自由領取。