家齊高中迎創校百年 400師生中部展開3天行善之旅齊心送愛

台南市家齊高中今年100歲，即將迎接「家傳世紀、齊綻100」百周年校慶，13年來家齊每年募集善款、捐贈物資給旅行路線途經的社福單位未間斷，今天校長陳韻如帶領400師生到中部展開3天行善之旅，捐贈物資及愛心餐給獨居長輩，實踐3好理念。

陳韻如說，家齊高中13年來從不中斷的「多1公斤」旅行理念傳承，已經成為學校的特色，每年募集善款、捐贈物資給旅行路線途經的社福單位；多年來與慈善機構結下善的循環，也讓參與學生留下滿滿的感動並能真正體會出旅行的意義。

今年1月寒假期間，家齊也舉辦了「齊行3好、送愛到海角」活動，38名師生從家齊高中騎行255公里，送物資到屏東伯大尼之家和滿州鄉課輔中心，善行獲得學生及家長好評。愛的延續善的循環不中斷，今天前往中部展開3天行善之旅，體現3好校園實踐3好理念(說好話、做好事、存好心)。今年因應華山基金會南投水里愛心天使站的需求，運用善款購置米、麵、罐頭等物資，捐贈獨居長輩，並捐款置辦獨居長輩的愛心餐，為當地三失長輩送暖。

這次行善之旅除了由學生會發起全校師生募款響應華山基金會支持在地弱勢老人服務，守護老寶貝，擁抱愛不孤單的募款活動外，配合家齊高中今年邁入一百周 年校慶活動，更安排優秀舞蹈社團，將校慶表演提前帶到華山水里愛心天使站與長輩同樂、展現彩衣娛老的功力，青銀共融的活動與在地弱勢長輩們一同歡樂。

學生們也感受到長輩們的動感與歡笑，不僅傳遞全校師生的愛與關懷，熱力四射的舞蹈表演，舞動青春「百年傳承、齊心送愛」。長輩們表示，在愛心站看表演，猶如看到自己的孫子、孫女一般陪伴，很感動、很歡樂，也很感謝家齊高中的師生如此的善行。