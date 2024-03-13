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粉色風暴來襲！南投麝香木浪漫盛綻 美到月底
時序入春，花色粉嫩的麝香木鮮豔盛綻，南投中寮瑰蜜甜心玫瑰園、鹿谷清水溝溪麝香木花道等花況正盛，粉色花海營造出「粉紅山丘」、「粉紅花道」，浪漫迷人，吸引不少人搶拍，周末正美，預估花期至3月底，民眾可把握時間前往遊賞。
中寮瑰蜜甜心玫瑰園的園主因曾去雲林草嶺，被當地麝香木美景驚豔，3年前購買上百株麝香木苗種在自家園內，原打算自己玩賞，不料種出浪漫的麝香木花海，每年2月中旬開始綻放，成片粉紅霸山頭，浪漫迷人，他也不藏私開放參觀。
由於，中寮麝香木花海拍起來仙氣爆表，成當地爆紅景點，假日人車眾多，造成周邊道路壅塞，遊客入園亂丟垃圾、踩踏花木等亂象；如今又到花季，今年園區周邊改善停車空間，入園酌收清潔費100元，目前花況正盛，預計能至3月底。
而南投除了中寮「粉紅山丘」，鹿谷清水溝溪旁則有「麝香木花道」，縣府指出，當地魚蝦保育區榮生會3年前獲贈麝香木種子後，便沿著溪旁步道分區種植，近年也陸續擴大栽種範圍，如今已成為適合打卡拍美照的景點，常有民眾踏青遊賞。
清水溝溪麝香木花道目前也已盛綻，且當地毋須收費，而其位置就在清水溝溪旁，導航清水溝溪麝香木花道，行駛台16線至集鹿大橋朝鹿谷方向行駛即能到達，縣府也提醒，假日人車較多，但該處道路不大，建議車輛停路邊，步行前往為宜。
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