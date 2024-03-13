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無奈！有人1月就拿25張罰單 中市去年寄罰單竟花6468萬
台中市警察局統計，去年整年開出交通罰單236萬652件，比前年增加38萬7959件，增加率19.67％。警察局長李文章今在議會備詢指出，去年寄送罰單的郵資預算不夠，經追加1000萬，又動用二備金1459萬，共6468萬因應，今年已編6000萬，他強調，不是員警想開罰，民眾不違規就不會收到罰單。
台中市議會今進行財經委員會審查市府與議員提案，其中警察局提動用第二預備金支1459萬支應寄送罰單郵資的不足，市議員賴順仁認為，二備金應是緊急因應預算不足使用，警局拿來付罰單郵資，讓納稅人不是滋味，何不一次編足？
警察局長李文章說，前年交通舉發件數197萬2693件，去年236萬652件，增加38萬7959件，增加率19.67％，警局本來已編3713萬，沒想到不足，所以追加一次郵資1000萬元，沒想到仍不足，才動用二備金。他表示，今年預算編郵資6000萬元。議員問會不會又不夠？李文章表示，7月或8月就可推估出來。
議員楊啟邦說，一名在大甲幼獅工業區上班的大甲區市民，1月份被檢舉，收到違規停車罰單共25張，現在沒收到2月份，可能逼近50張，2個月的薪水都泡湯了。市民抱怨，如果警方看見這類特別事件，或開罰單後都應傳簡訊給車主，讓車主了解停在此處會被檢舉或開罰，但2個月才收到罰單，根本無法知錯避免。
楊啟邦問李文章，能否「微罪」不開罰？李局長表示，微罪不開單目前還在討論中，尚本通過法案。不過酒駕等重大違規，不可能不罰，呼籲民眾不要違規，員警真的不想多開罰單。
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