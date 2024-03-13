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中市學校午餐補助 研擬提高

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導

通膨物價上漲，衝擊營養午餐食材與供餐。台中市議會教育文化委員會昨開會，議員表示，有廠商不堪負荷，縮減營養午餐菜式，要求提高午餐費補助，並作成決議自113學年度起辦理。台中市教育局長蔣偉民說，將研議辦理。

台中市國中、小營養午餐並非免費午餐，平均每餐餐費大約50到60元，每餐中央補助10元、市府補助5元，另為每周水果補助10元，平均每餐共補助17元。

國民黨議員李中說，主計總處分析，去年食物類上漲4.03%、漲幅最大，蛋類、肉類價格分別上漲10.72%、6.12%，有業者從供應5菜減為4菜，或者減量因應；市府應提高午餐補助，從下學年度起逐步調高。

國民黨議員李文傑說，桃園市已執行營養午餐全面免費，中市要加緊腳步。

無黨籍議員陳廷秀表示，私立高中職午餐也應納入補助。

民進黨議員江肇國說，「媽媽市長」6年來，未增加學童營養午餐補助，市府補助費應該再多加油。

民進黨議員陳淑華表示，前市長胡志強、林佳龍任內，都有增加學童營養午餐補助，盧秀燕任內並未加碼，教育局也應提高有機食材補助。

教育局長蔣偉民表示，國中小學生共21.3萬人，目前補助貧困學生午餐免費，共計2.2萬人，若要全面推動營養午餐免費，每年得花21億元；私立高中職生約5萬人，若每餐補助5元、每年200天，初估得花5000萬元，需審慎研議。

藍綠議員認為，午餐補助一定要增加，才能滿足學生需要，全額免費現階段有困難，可逐步增加，要求113學年度起，應提高午餐補助費，並將私立高中職納入辦理。

教育局 營養午餐 議員

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