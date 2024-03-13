誰是台中第285萬人？ 送10萬大禮

台中市是全國人口數第二大城，市長盧秀燕昨宣布，全國少子化，台中人口逆勢成長，即將達285萬人，目前還差1630人，估4月可達標；市府準備黃金獎牌、iPhone與機票等市值10萬元好禮，迎接幸運兒。學者說，隨著通膨、低薪與北部高房價，台中有都會便利性，薪資比南部高，吸引年輕人移入。

國民黨議員陳文政表示，市府積極招商，吸引台積電等企業進駐，帶動就業人口與商業活動，產生磁吸效應。不過，民進黨議員周永鴻質疑，台中人口成長，但20歲至39歲人口數，2018年迄今減少8萬人，青壯年人口出走是警訊。

中市府表示，台中市人口正成長，20到39歲年齡層減少，主因為逐年少子化，各縣市都有此現象，各年齡層人口流動，將持續關注與研究原因。

中市府表示，台中人口紅利吸引產業進駐，幫助台中招商引資，帶動就業機會。房地產業者表示，台中房市火熱，人口紅利就是火車頭，帶動重大建設、民間投資，以人口最多的北屯區超過30萬人，已成為年輕人移入最多的區域。

中市人口數去年底打284萬5909人，比前年底增加3.14萬人，打破過去5年年增額紀錄；疫情結束後，從2022年6月迄今，台中人口連續21個月正成長；去年移入台中的人口，彰化遷入9394人最多，其次為新北4944人、南投508人、北市3413人與高雄3261人。

盧秀燕說，台中人口逆勢成長，自然出生率六都第二，結婚率與社會增加率六都第一，從2017年台中市躍居第二大城，13年來人口增加超過20萬人，外縣市民眾願意搬來台中，就是對台中肯定。

東海大學政治系教授邱師儀說，過去北部較好討生活，隨著北部房價高等問題，中南部都會區反而吸引年輕人移入，以台中增幅最大，沒有北部高房價，又有都市便利性，薪資比南部高，吸引彰化、南投、苗栗等鄰近人口移入；高雄也有區域效應，但台北人口下滑，新北市持平，六都表現各不同。