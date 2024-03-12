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東勢林爽文萬人塚尖塔遭破壞 中市府：可提報文化資產

中央社／ 台中12日電

台中市東勢林爽文軍民萬人塚東勢社會館尖塔疑遭施工破壞，台中市文化局今天表示，如果個人或團體有意願提報文化資產價值，可依法向市府提報，將依程序審查。

台中東勢保安祠收存的2萬具骨骸因921地震後重見天日，中研院研究員柯志明11年前受生態學者陳玉峰留下的文史紀錄提點，歷時11年考證，確認骨骸就是來自被殲滅的林爽文軍民。

林爽文是清朝時期在台灣活動的天地會領袖，天地會因被台灣府知府取締，促使林爽文起事並糾眾抗清、勢力浩大，使得清朝耗費多時才平定，後續林爽文事變也被視為清朝三大民變之一。

中研院研究員蕭阿勤日前回東勢發現，林爽文軍民萬人塚東勢社會館尖塔遭施工破壞，希望能幫忙搶救。

台中市東勢區公所下午前往現場會勘，區長翁培真表示，萬人塚發現的遺骸已遷往東勢第一公墓，而尖塔的部分，目前被圍在民宅中，土地屬於國有財產署，到場發現尖塔下方有水泥、油漆等物品，疑似有整修痕跡，但尖塔部分則目視無法看出是否有施工整修，將會進一步了解。

台中市文化局經進一步了解，目前林爽文軍民萬人塚及東勢社會館尖塔不屬台中市法定文化資產，也不是台中市列冊追蹤或普查在案的建物。

文化局指出，個人或團體若有意願提報文化資產價值，可依文化資產保存法第14條規定，填具提案表件向台中市政府提報，市府將依程序審查。

台中市 文化局 文化資產

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