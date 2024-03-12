台中3旅遊服務中心被酸「像鳥籠」 議員籲爭取Al服務

台中市在火車站、高鐵站、機場共設3處旅遊服務中心，被議員批評「像鳥籠」，第二大城市門面老舊又狹窄，位置在角落，旅客根本找不到服務中心，建議建置A I設備，減少人力成本。

觀旅局提案觀光署補助中市今年台中市旅遊服務中心營運管理補助計畫墊付款，其中中央補助139萬8千餘元，市府配合款183萬7千元，先由市府辦理墊付，民進黨市議員鄭功進反對，要求此案送大會討論。

市議員鄭功進表示，台中市政府在台中國際機場、高鐵台中站、台中火車站等3處設置旅遊服務中心，但服務中心像鳥籠，門面太小且設備老舊，台中火車站服務中心設在角落，旅客還要拖著行李，不便也找不到。

鄭功進說，旅遊資訊多數與台北市相關，且服務人員不會英文，臨時人員只會日語，比不上台北，一下火車就可看到旅遊中心。他強調，旅遊服務中心代表中市門面，要求市府找到好的地點，提供優質服務。

市議員陳本添建議，若因經費找不到員工，不妨建置AI，只要一個人一個螢幕即可，如何讓各國各地遊客獲得完善的北市旅遊資訊，絕對是推動觀光的最基本工作。議員何文海認為，旅遊服務中心使用AI服務旅客，就可解說及使用多國語言，好用且可減少人力。

觀旅局長陳美秀表示，3個旅遊服務中心已重新整理過，希望能移到較顯眼地點，另爭取Al設備經費。觀光局人員指出，旅客服務中心的地點都是主管單位指定的，目前火車站就在旅客大廳旁，不至於找不到；另服務人員也會英語。

市議員劉士州則反對送大會，因為代墊款中，有人事費用在內，會影響員工薪資的支領。會中通過墊付案但附帶決議，建議觀光旅遊局爭取AI經費。