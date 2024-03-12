台中潭子旱溪西路自行車道上移 車道更寬敞拚明年3月完工

台中市潭子區旱溪西路自行車道與車爭道，市府獲中央補助3300萬元，今召開施工說明會，利用旱溪右岸堤頂腹地，將原有自行車道移設到堤頂上，讓單車與汽車暢行無阻。觀旅局表示，預計本月底開工，力拚明年3月完工啟用，施工期間維持道路車輛通行，將衝擊降到最小。

台中市觀旅局今天召開施工前說明會，工程利用旱溪右岸堤頂腹地，將原有自行車道移設到堤頂上，興建自行車道並進行整體景觀改善，發揮水綠生態廊道自然景觀特性，提升近水漫遊城市自行車道魅力，並串連全國環島自行車路線，以推動台中市為運動城市的目標。

觀旅局表示，此案自行車道總長1600公尺，工程總預算約4714萬元，獲得經濟部水利署水環境計畫補助3300萬，預計明年3月底前完工。

施工期間，維持道路車輛通行，觀旅局說明，部分施工階段因有施工機具進場，屆時會封閉部分原有道路，改以調撥車道方式通行，減輕對用路人的影響。

工程施工將導致自行車道終點封閉，為避免民眾騎乘路線不順暢，會封閉部分路段自行車道，原有自行車路線暫時改道至旱溪東路。