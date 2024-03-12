搭捷運到台中巨蛋會走到鐵腿？ 別怕！交通局擬2措施

台中巨蛋昨風光開工，市長盧秀燕譽為重大市政最後一塊拼圖，不過藍綠議員都擔心未來交通衝擊。因捷運橘線離巨蛋約2公里，搭捷運會「走到鐵腿」且啟用遙遙無期。交通局長葉昭甫說，捷運加接駁車模式、準備足夠停車場，提供轉乘所需。

距離台中巨蛋最近的捷運站是規畫中的橘線水湳轉運中心站，直線距離約2公里，據交通局估計，工期至少13年，且前置作業還遙遙無期。

台中巨蛋、洲際棒球場及周遭的百貨賣場，最快明年、最慢2030年完工，尤其假日預期吸引上萬人潮，議員擔心「將成為可怕的交通噩夢」。

交通局指出，市府計劃拓寬周遭道路，應中央規劃國道1號增設銜接台74線系統交流道」計畫，今年上半年可完工，有助紓解潭子、西屯車流。

交通局長葉昭甫表示，巨蛋周邊交通規劃會綜合考量基地使用強度及未來場館軟硬體設施可負荷程度。由於巨蛋園區及洲際園區、水湳轉運中心均配置大規模停車空間，而且彼此距離僅 1.5KM以內，短期做好轉乘配套措施可因應。

未來巨蛋或洲際棒球場舉辦體育賽事、大型活動時，葉昭甫說，將針對各情境組合，研擬交通疏運方案及相關配套措施，朝建立三地間相互調控機制。

除此還可搭配鄰近的大眾運輸場站區位及周邊道路交通狀況，選擇水湳轉運中心(水湳線)、 捷運文心崇德站(崇德線)及捷運松竹站(松竹線)進行至巨蛋體育場接駁。

交通局強調，各活動應以基地內可滿足交通需求為優先考量，減少巨蛋周邊交通衝擊。未來若同時舉辦大型活動賽事或商場周年慶時，採不同強度的交通管制與疏運，避免造成周邊交通過度壅塞。