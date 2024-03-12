快訊

進口蘇丹紅辣粉交保鬧失聯 主嫌夫妻「火速離婚」動機不明

男童遭惡保母虐死 檢警今搜索兒福聯盟、約談陳姓社工

1歲男童遭保母凌虐致死 兒盟董事長親上火線鞠躬道歉：我們非常非常痛

通膨衝擊營養午餐 藍綠議員籲中市提高營養午餐補助

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
通膨影響，台中市有學校營養午餐費調漲，更有廠商不堪負荷，縮減營養午餐菜式。本報資料照
通膨影響，台中市有學校營養午餐費調漲，更有廠商不堪負荷，縮減營養午餐菜式。本報資料照

通膨影響，台中市有學校營養午餐費調漲，更有廠商不堪負荷，縮減營養午餐菜式。中市議會教育文化委員會今召開，藍綠議員均希望增加營養午餐補助預算，綠營批評，盧秀燕市長上任6年來並未增加學童營養午餐補助，藍營則要求分階段提高營養午餐補助，朝營養午餐全面免費目標邁進；無黨籍議員則建議私立高中應該比照辦理納入補助。台中市教育局長蔣偉民表示，將研議辦理。

國民黨議員李中說，中市國中小營養午餐每餐餐費落在50到60元間，其中中央補助每餐10元、市府補助每餐5元、每周水果補助10元，每餐補助共17元。

李中說，不過物價近年飛漲，主計總處對去年物價變動分析，食物類漲4.03%漲幅最大，其中蛋類及肉類價格分別上漲10.72%及 6.12%，有營養午餐業者不敵通膨，減少一個菜或減量因應，已讓學生飲食品質受影響，建議教局提高營養午餐補助，從下學年度就開始落實，未來往營養午餐全面免費邁進。

國民黨議員李文傑說，通膨嚴重，桃園市已執行營養午餐全面免費，台中市要加緊腳步，以減輕家長負擔。

無黨籍議員陳廷秀說，私立高中職目前無營養午餐補助，台中市應該補助5元，以達到公平正義。

民進黨議員江肇國說，盧秀燕市長號稱「媽媽市長」，6年來並未增加學童營養午餐補助，還曾經一度要砍掉每周4元補助，市府在營養午餐補助應再多幫忙。

民進黨議員陳淑華說，前市長胡志強與林佳龍任內已補助學童營養午餐，盧市長任內並未提高營養午餐補助，教育局應提高營養午餐有機食材補助，並訂定計畫達到營養午餐全面免費。

教育局長蔣偉民表示，國中小學生共21.3萬人，目前補助貧困學生2.2萬人，若要全面補助營養午餐預算要21億元，金額龐大；另中市私立高中職約5萬人，每餐補助5元，每年約200天計算，初步估算約5000萬左右，需要審慎研議。

文教委員會委員們一致認為，餐費一定要增加，才能滿足學生的飲食與發育健康，但要做到立即全額免費有困難，可以先從增加市府補助款開始，因此委員會最後決議，請教育局113學年度朝向提高營養午餐補助方向研議辦理，私立高中職也應列入辦理。

教育局 營養午餐 議員

延伸閱讀

「孵」巨蛋成功 盧秀燕揭全國唯一「雙蛋」3大獨家特色

台中人口突破285萬倒數 盧秀燕：是你嗎？備10萬大禮迎接

台中巨蛋雨中開工 盧秀燕偕日本建築師隈研吾見證

台中巨蛋動工 盧秀燕：三大室內場館可以因應台中百年發展

相關新聞

19年8次流標 台中等到巨蛋開工

台中巨蛋從二○○五年規畫到昨天正式開工，歷時十九年、八次工程流標，經費從六十五億追加至上百億，預定二○三○年完工。市長盧...

通膨衝擊營養午餐 藍綠議員籲中市提高營養午餐補助

通膨影響，台中市有學校營養午餐費調漲，更有廠商不堪負荷，縮減營養午餐菜式。中市議會教育文化委員會今召開，藍綠議員均希望增...

「孵」巨蛋成功 盧秀燕揭全國唯一「雙蛋」3大獨家特色

台中巨蛋昨日開工，數千人觀禮，市長盧秀燕表示，巨蛋有3項台中獨有特色，全國唯一雙蛋設計、國際級景觀地標建築、市府獨立籌措...

台中市啟明學校學生體驗搭台鐵和捷運 視障學生興奮首搭

台中市啟明學校今安排學生體驗搭台鐵和捷運，許多視障學生第一次搭台鐵和捷運列車，高興喊「我終於搭到了」，視障學生在老師和站...

好神！南投百年土地公廟頭牙夜「疊聖筊」陰陽交疊 專家：大吉之兆

民眾到廟宇求神，經常會擲筊，偶能聽聞有「立筊」、「黏筊」等狀況；昨天適逢「頭牙」，不少民眾祭拜土地公，南投埔里桃米里南天...

外埔生態園區試辦黑水虻養殖 蔡其昌爭取補助1400萬

為推動永續循環經濟，立委蔡其昌今天邀集環境部長薛富盛等人到台中外埔綠能生態園區會勘，爭取環境部補助1400萬元，試辦黑水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。