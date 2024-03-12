通膨衝擊營養午餐 藍綠議員籲中市提高營養午餐補助

通膨影響，台中市有學校營養午餐費調漲，更有廠商不堪負荷，縮減營養午餐菜式。中市議會教育文化委員會今召開，藍綠議員均希望增加營養午餐補助預算，綠營批評，盧秀燕市長上任6年來並未增加學童營養午餐補助，藍營則要求分階段提高營養午餐補助，朝營養午餐全面免費目標邁進；無黨籍議員則建議私立高中應該比照辦理納入補助。台中市教育局長蔣偉民表示，將研議辦理。

國民黨議員李中說，中市國中小營養午餐每餐餐費落在50到60元間，其中中央補助每餐10元、市府補助每餐5元、每周水果補助10元，每餐補助共17元。

李中說，不過物價近年飛漲，主計總處對去年物價變動分析，食物類漲4.03%漲幅最大，其中蛋類及肉類價格分別上漲10.72%及 6.12%，有營養午餐業者不敵通膨，減少一個菜或減量因應，已讓學生飲食品質受影響，建議教局提高營養午餐補助，從下學年度就開始落實，未來往營養午餐全面免費邁進。

國民黨議員李文傑說，通膨嚴重，桃園市已執行營養午餐全面免費，台中市要加緊腳步，以減輕家長負擔。

無黨籍議員陳廷秀說，私立高中職目前無營養午餐補助，台中市應該補助5元，以達到公平正義。

民進黨議員江肇國說，盧秀燕市長號稱「媽媽市長」，6年來並未增加學童營養午餐補助，還曾經一度要砍掉每周4元補助，市府在營養午餐補助應再多幫忙。

民進黨議員陳淑華說，前市長胡志強與林佳龍任內已補助學童營養午餐，盧市長任內並未提高營養午餐補助，教育局應提高營養午餐有機食材補助，並訂定計畫達到營養午餐全面免費。

教育局長蔣偉民表示，國中小學生共21.3萬人，目前補助貧困學生2.2萬人，若要全面補助營養午餐預算要21億元，金額龐大；另中市私立高中職約5萬人，每餐補助5元，每年約200天計算，初步估算約5000萬左右，需要審慎研議。

文教委員會委員們一致認為，餐費一定要增加，才能滿足學生的飲食與發育健康，但要做到立即全額免費有困難，可以先從增加市府補助款開始，因此委員會最後決議，請教育局113學年度朝向提高營養午餐補助方向研議辦理，私立高中職也應列入辦理。