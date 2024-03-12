「孵」巨蛋成功 盧秀燕揭全國唯一「雙蛋」3大獨家特色

台中巨蛋昨日開工，數千人觀禮，市長盧秀燕表示，巨蛋有3項台中獨有特色，全國唯一雙蛋設計、國際級景觀地標建築、市府獨立籌措預算。蓋好能舉辦藝文表演、運動賽事多元功能。

運動局長李昱叡今在市政會議進行「台中巨蛋、全面啟動」專案報告。台中巨蛋是全國唯一雙館巨蛋，主場館有15500座位席，可舉辦國際賽事、演唱會、展演等活動，副場館3000至5000座位席，可作為預賽、暖身、練習場或中小型活動場地。另台中巨蛋擁有天空迴廊，變成立體運動場；迴廊採大甲藺草編織意象，連結在地文化。

台中巨蛋是黃金級綠建築，以「生態、節能、減廢、健康」等指標群，運用風、熱輻射、採光等，透過數位科技模擬驗證分析，設置綠化與雨水回收系統等智慧設計，標章分級預估可達「黃金級」。

台中巨蛋也是台灣首次製作1/20大型縮尺模型，進行模擬計算與實驗，嚴謹考量與科學化，將音樂殘響降至2秒以下，確保巨蛋完工後的高水準音質，感受國際級饗宴。

盧秀燕說，過去台中因為沒有大型室內場館，很多運動賽事、娛樂表演、國際一流團隊都至其他縣市演出，對台中觀光經濟發展都有急迫的需求量，未來巨蛋興建之後，中部其他縣市也可以就近享受。

盧市長說，台中巨蛋有三個獨有特色，第一，全國唯一雙蛋設計，一個場館進行表演賽事彩排時間，還要有拆布景設備的時間，若只有一個場館，則舉辦活動檔次有限，兩個場館則可把彩排和正式演出分開，彩排安排到副場館，正式演出到主場館，如此可安排更多檔期，經濟效益更高。

盧秀燕表示，台中巨蛋除擁有多元功能場館，還是國際級景觀地標建築，能進行娛樂、表演、藝文展出，外觀兼具美感，帶動觀光。

台中巨蛋由市府自己籌措預算，很多縣市有中央補助興蓋，但台中獨立負擔預算，這相當不容易，但台中市做到了，「台中捨得投資！」