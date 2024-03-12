台中市啟明學校學生體驗搭台鐵和捷運 視障學生興奮首搭

台中市啟明學校今安排學生體驗搭台鐵和捷運，許多視障學生第一次搭台鐵和捷運列車，高興喊「我終於搭到了」，視障學生在老師和站務人員協助下引導上列車後，興奮心情表露無遺。

台中市啟明學校今天安排「交通安全健步走，台鐵、中捷樂悠遊」，讓視障部與綜合職能科學生體驗搭乘台鐵、台中捷運，結合56周年校慶系列活動，讓學生走出校園融入社區體驗大眾運輸的便利，同時也落實聯合國「身心障礙者權利公約」的精神。

啟明學校校長廖連喜表示，藉搭乘台鐵及台中捷運體驗活動，讓學生感受現代化大眾運輸快速和便利，讓所有人都享有平等的交通權利和機會。

今天的搭車體驗活動共有50位師生參加，學生大都居住在后里或是豐原地區，也有外縣市的視障學生，台中捷運自2021年4月通車迄今，多數學生沒搭過捷運；學生從學校步行到台鐵后里站搭乘區間車至台鐵松竹站後，轉搭台中捷運到高鐵台中站，體驗在高鐵站自由購物，再轉乘台鐵回到后里，最後步行回學校，親身經歷難忘旅程。

許多學生首次搭捷運，聽到捷運車廂靠站聲音，旁人引導叮嚀小心上車時，學生興奮說，終於搭到捷運。

綜合職能科及視障部老師結合交通安全課程設計，教學生如何搭乘台鐵並轉乘台中捷運，提醒需要帶有個人照片的愛心悠遊乘車卡等電子票證，及捷運車廂內禁止飲食的規定，也教如何向服務台請求協助等事宜。學校老師們陪伴或引導，觀察學生們是否能自己完成這項挑戰任務，或者協助提醒學生購票、進站及轉乘等細節與步驟；台鐵及台中捷運服務人員，也提供乘車協助，包括專人引導及轉乘協助。

廖連喜表示，有些視障人士對獨自出門會有很多擔憂，覺得改以申請復康巴士接送會比較單純與方便。其實，若視障人士能加強定向行動的訓練，或是搭配一些現代化的智能眼鏡系統以輔助辨別障礙物或危險等，將大大提升個人獨立自主的行動意願及能力。