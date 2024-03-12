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台中市啟明學校學生體驗搭台鐵和捷運 視障學生興奮首搭

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市立啟明學校今天舉辦讓視障部與綜合職能科學生體驗搭乘台鐵、台中捷運，讓學生走出校園融入社區體驗大眾運輸的便利。圖／台中市啟明學校提供
台中市立啟明學校今天舉辦讓視障部與綜合職能科學生體驗搭乘台鐵、台中捷運，讓學生走出校園融入社區體驗大眾運輸的便利。圖／台中市啟明學校提供

台中市啟明學校今安排學生體驗搭台鐵和捷運，許多視障學生第一次搭台鐵和捷運列車，高興喊「我終於搭到了」，視障學生在老師和站務人員協助下引導上列車後，興奮心情表露無遺。

台中市啟明學校今天安排「交通安全健步走，台鐵、中捷樂悠遊」，讓視障部與綜合職能科學生體驗搭乘台鐵、台中捷運，結合56周年校慶系列活動，讓學生走出校園融入社區體驗大眾運輸的便利，同時也落實聯合國「身心障礙者權利公約」的精神。

啟明學校校長廖連喜表示，藉搭乘台鐵及台中捷運體驗活動，讓學生感受現代化大眾運輸快速和便利，讓所有人都享有平等的交通權利和機會。

今天的搭車體驗活動共有50位師生參加，學生大都居住在后里或是豐原地區，也有外縣市的視障學生，台中捷運自2021年4月通車迄今，多數學生沒搭過捷運；學生從學校步行到台鐵后里站搭乘區間車至台鐵松竹站後，轉搭台中捷運到高鐵台中站，體驗在高鐵站自由購物，再轉乘台鐵回到后里，最後步行回學校，親身經歷難忘旅程。

許多學生首次搭捷運，聽到捷運車廂靠站聲音，旁人引導叮嚀小心上車時，學生興奮說，終於搭到捷運。

綜合職能科及視障部老師結合交通安全課程設計，教學生如何搭乘台鐵並轉乘台中捷運，提醒需要帶有個人照片的愛心悠遊乘車卡等電子票證，及捷運車廂內禁止飲食的規定，也教如何向服務台請求協助等事宜。學校老師們陪伴或引導，觀察學生們是否能自己完成這項挑戰任務，或者協助提醒學生購票、進站及轉乘等細節與步驟；台鐵及台中捷運服務人員，也提供乘車協助，包括專人引導及轉乘協助。

廖連喜表示，有些視障人士對獨自出門會有很多擔憂，覺得改以申請復康巴士接送會比較單純與方便。其實，若視障人士能加強定向行動的訓練，或是搭配一些現代化的智能眼鏡系統以輔助辨別障礙物或危險等，將大大提升個人獨立自主的行動意願及能力。

廖連喜說，這次讓台中啟明學校學生走出校園搭乘大眾交通工具，期望讓社會對視障者有更多的認識，未來如果遇到需要協助的視障者，能用正確且友善的方式協助需要幫助的人，讓「身心障礙者權利公約」在我們的生活中溫馨落實。

台中市立啟明學校今天舉辦讓視障部與綜合職能科學生體驗搭乘台鐵、台中捷運，讓學生走出校園融入社區體驗大眾運輸的便利。圖／台中市啟明學校提供
台中市立啟明學校今天舉辦讓視障部與綜合職能科學生體驗搭乘台鐵、台中捷運，讓學生走出校園融入社區體驗大眾運輸的便利。圖／台中市啟明學校提供
台中市立啟明學校今天舉辦讓視障部與綜合職能科學生體驗搭乘台鐵、台中捷運，讓學生走出校園融入社區體驗大眾運輸的便利。圖／台中市啟明學校提供
台中市立啟明學校今天舉辦讓視障部與綜合職能科學生體驗搭乘台鐵、台中捷運，讓學生走出校園融入社區體驗大眾運輸的便利。圖／台中市啟明學校提供
台中市立啟明學校今天舉辦讓視障部與綜合職能科學生體驗搭乘台鐵、台中捷運，讓學生走出校園融入社區體驗大眾運輸的便利。圖／台中市啟明學校提供
台中市立啟明學校今天舉辦讓視障部與綜合職能科學生體驗搭乘台鐵、台中捷運，讓學生走出校園融入社區體驗大眾運輸的便利。圖／台中市啟明學校提供
台中市立啟明學校今天舉辦讓視障部與綜合職能科學生體驗搭乘台鐵、台中捷運，讓學生走出校園融入社區體驗大眾運輸的便利。圖／台中市啟明學校提供
台中市立啟明學校今天舉辦讓視障部與綜合職能科學生體驗搭乘台鐵、台中捷運，讓學生走出校園融入社區體驗大眾運輸的便利。圖／台中市啟明學校提供

台中捷運 台鐵 視障人士

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