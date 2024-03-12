台中人口突破285萬倒數 盧秀燕：是你嗎？備10萬大禮迎接

台中市人口數即將突破285萬，市長盧秀燕表示「逆勢創新高」，截至今日還差1630人，民政局預估4月可達標。盧秀燕宣布，市府將舉辦慶祝活動，迎接歷史時刻，將為第285萬名市民準備大禮，可得黃金紀念獎牌1枚、iPhone15、全年份台中市境內TPASS、星宇航空台中至澳門、峴港來回機票等市值逾10萬元好禮。

盧秀燕提到，台中市民光榮感是全國22縣市第一。據民政局資料，台中市人口將突破285萬人口、創歷史新高，因此近期倒數階段，市府各機關將舉行慶祝活動；第285萬人將獲得市值逾10萬元好禮、第285萬前後2名設籍民眾及5位新生兒也將獲得豐富好禮，市府將在285萬市民中抽出100名幸運市民，提供市民限定禮，民眾可透過台中通了解相關抽獎資訊與辦法。無須報名，市府將透過戶政系統直接計算並抽出得獎者。

盧秀燕說，不少城市因少子化，人口漸少，台中市人口逆勢成長， 自然出生率是六都第二，結婚率與社會增加率六都第一，代表外縣市民眾願意搬遷至台中，這就是對台中的肯定，因此台中市人口不斷攀升；依照目前成長速度，台中預計在4月初突破285萬人口。

盧秀燕表示，台中縣市合併升格已滿13年，城市人口持續成長，吸引外縣市人民移入，並在2017年躍居全國第二大城市，13年來台中市人口從264萬8106萬人增加到284萬8370人，增加逾20萬人，顯示民眾對台中市的肯定及未來發展具高度信心。

民政局長吳世瑋說，台中市多次受媒體評鑑及網路票選為台灣最宜居的城市、年輕人最想移居的城市之一，台中市突破285萬人進入倒數階段，從最近人口增加速度來看，預計4月有機會達標，市府號召13局處協力辦理慶祝活動，與市民朋友一起歡慶倒數，迎接幸運兒。