快訊

什麼都敢做…最沒羞恥心三星座！射手無賴、牡羊白目、這星座為達目的「能屈能伸」

新北汐止老家違建惹議 黃國昌今公布現場照片：動手拆屋了

清水寺「台人寶特瓶裝水」惹議 日旅達人曝1最佳時段：別添麻煩

季節交替忽冷忽熱 毛小孩心血管疾病增加風險

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
天氣突然變冷時，小型犬要注意心臟病、咳嗽、氣喘等問題。記者游振昇／攝影
天氣突然變冷時，小型犬要注意心臟病、咳嗽、氣喘等問題。記者游振昇／攝影

天氣忽冷忽熱，弘光科技大學動物保健系系主任林永昌提醒，溫差變化大對寵物也會有心血管疾病風險，天氣突然變冷時小型犬要注意心臟病、咳嗽、氣喘等問題；天氣突然變得太熱，短吻犬要注意會有過度換氣、熱衰竭、中暑等問題。

弘光科大這學期新聘擁有日本東京大學獸醫博士學位的林永昌博士擔任動保系系主任，並講授「獸醫學」課程。林永昌表示，弘光為全國科大第一個設立的動物保健系的學校，以培育學生擁有動物照護、寵物營養保健、寵物美容等專業知識為目標，必須對動物健康狀況有所認識，才能在未來職場上，提供最適切的照護及服務。

林永昌舉例，動物健康狀況受季節氣候影響，像最近正值季節交替，短短幾天內氣候變化極大，氣溫有時低至12到15度，有時又飆高到30度，氣溫較低會刺激動物血管收縮，使血壓上升、增加心臟的負擔，博美、吉娃娃、馬爾濟斯、迷你貴賓、約克夏、查理士小獵犬、西施犬、臘腸犬等小型犬，要注意心臟病、咳嗽、氣喘等問題。

林永昌說，心臟病是台灣小型犬常見疾病之一，屬於退化性疾病，家中飼養的小型犬年紀較大或有心臟病史，天氣突然變冷時飼主要注意幫寵物做好保暖措施，降低心血管疾病風險；天氣突然轉熱出大太陽時，要避免帶狗出門散步，因為散熱大口喘氣，會增加心臟的負擔。

林永昌也提醒，氣溫突然變得太熱，英國鬥牛犬、法國鬥牛犬、巴哥犬、吉娃娃、西施犬、鬆獅犬、北京犬、拳師犬等這些短吻犬，要注意會有過度換氣、熱衰竭、中暑等問題，因為短吻犬上顎比較短、臉比較扁，造成鼻孔狹窄，容易呼吸困難，要避免溫度高時外出遛狗。

天氣突然變冷時，飼主要注意幫毛小孩做好保暖措施。記者游振昇／攝影
天氣突然變冷時，飼主要注意幫毛小孩做好保暖措施。記者游振昇／攝影

寵物 心臟病

延伸閱讀

超強「護心食物」堅果降憂鬱、防心血管疾病！每天吃多少才不會熱量爆卡？

17歲開始吸菸4旬男糖尿病、心血管疾病纏身 終決心戒菸

寵愛迷你馬拉松今開跑！趣味鏡頭多 田中馬推友善動物 善待土地

30歲年輕男性「這症狀」送急診 醫提醒急診3大症狀齊發

相關新聞

19年8次流標 台中等到巨蛋開工

台中巨蛋從二○○五年規畫到昨天正式開工，歷時十九年、八次工程流標，經費從六十五億追加至上百億，預定二○三○年完工。市長盧...

注意！谷關台八線6米高路樹倒塌 雙向車道一度封閉

山區連日降雨，今天上午9點多，台中市和平區東關路一段台8線32.9公里處，一棵高約6米路樹不明原因倒塌，橫跨雙向車道，車...

盤點全台巨蛋有多少 座位數、造價比一比 台中拚雙蛋

台中巨蛋從2005年規畫到昨天正式開工，歷經19年、3任台中市長、8次工程流標，經費從65億追加至百億，預定二○三○年完工。占地6.9公頃，將可容納1.55萬人主場館、5000人副場館，包含地下停車場、商場等。市長盧秀燕表示，興建完成後可以和洲際棒球場互相搭配運用，形成中部最大、最重要的表演娛樂、藝文活動和運動賽事區塊。

優化舊城區商圈 中市徵示範區

台中市為振興舊市區，制定「台中市促進優化商區發展自治條例」草案，昨天二度闖關議會法規會又遭退回。市府表示，該條例可授權核...

防洪工程陸續完工 員林水患有解

彰化縣員林市員林基督教醫院周邊常水患，行政院長陳建仁昨天到員林視察時表示，除了龍燈公園滯洪池已完工外，另斥資4460萬施...

麵渣倒溪？ 泡麵土地公廟致歉

南投中寮石龍宮有「泡麵土地公廟」之稱，以拜泡麵、吃泡麵求財聞名，近日有民眾拍到，疑似廟方人員將吃剩的泡麵倒進廟旁溪水中，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。