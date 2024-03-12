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注意！谷關台八線6米高路樹倒塌 雙向車道一度封閉

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
山區連日降雨，今天上午9點多，台中市和平區東關路一段台8線32.9公里處，一棵高約6米路樹不明原因倒塌，橫跨雙向車道，車輛一度無法通行，警方獲報到場警戒。圖／讀者提供
山區連日降雨，今天上午9點多，台中市和平區東關路一段台8線32.9公里處，一棵高約6米路樹不明原因倒塌，橫跨雙向車道，車輛一度無法通行，警方獲報到場警戒。圖／讀者提供

山區連日降雨，今天上午9點多，台中市和平區東關路一段台8線32.9公里處，一棵高約6米路樹不明原因倒塌，橫跨雙向車道，車輛無法通行，警方獲報到場並通知公路局谷關工務段派機具到場，將路樹移往路旁，上午10點恢復雙向通行。

今天上午9點多，往返東勢、谷關必經的東關路一段，用路人發現台8線32.9公里處有棵路樹倒塌，現場雖沒有用路人受傷，也無車輛受損，但路樹橫跨來回雙向車道，車輛無法通行，用路人趕緊報警。

和平警分局谷關派出所所長林冠廷及警員陳冠洲到場，初步檢視，所幸無人遭波及受傷，立即通知交通部公路局谷關工務段派員及機具到場處理。

林冠廷也利用通訊軟體LINE在地方群組上公告，呼籲在地居民及往來用路人注意行車安全；警方在路樹傾倒現場擺設交通錐，呼籲用路人行經該路段減速慢行。

熱心民眾初步檢視，該棵為山黃麻，疑為近日山區降雨造成沖刷，導致山黃麻連根倒下，又剛好在車道轉彎處，相當危險，所幸警方與谷關工務段立即排除。

山區連日降雨，今天上午9點多，台中市和平區東關路一段台8線32.9公里處，一棵高約6米路樹不明原因倒塌，橫跨雙向車道，車輛一度無法通行，警方獲報到場警戒。圖／讀者提供
山區連日降雨，今天上午9點多，台中市和平區東關路一段台8線32.9公里處，一棵高約6米路樹不明原因倒塌，橫跨雙向車道，車輛一度無法通行，警方獲報到場警戒。圖／讀者提供

路樹 車道

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