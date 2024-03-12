19年8次流標 台中等到巨蛋開工

台中巨蛋從二○○五年規畫到昨天正式開工，歷時十九年、八次工程流標，經費從六十五億追加至上百億，預定二○三○年完工。市長盧秀燕說，它是中部人的期待，台中三大室內場館，這是最後一塊拼圖，台中數十年所缺的重大室內場館都已一應俱全，可因應未來百年的發展需求和建設。

台中巨蛋由國際知名的日本奧運主場館建築師隈研吾設計，是屬於奧運等級的綜合性多功能大型室內場館，預計二○三○年完工啟用。昨天開工典禮，盧秀燕表示，她的政見和心願可以實現，比任何人都還要高興。隈研吾將設計手稿送給台中市政府團隊。

占地六點九公頃的台中巨蛋，有一大一小兩顆蛋，主場館可容納一點五五萬人、副場館五千人，包含地下停車場、商場等，將BOT招商營運團隊。

盧秀燕說，到時候正式演出和彩排可以分開舉行，演唱活動或運動賽事可依規模大小決定在主場館或副場館舉辦。她說，台中巨蛋興建困難的另一因素是，必須自己籌措百億元興建，也是台中巨蛋多年來一直蓋不起的原因之一。她和市府團隊排除萬難，第一個感謝市議會的支持，讓巨蛋得以興建。

地方議論，中台灣第一顆巨蛋，是否孵出盧秀燕二○二八總統夢？民進黨台中市黨部主委李天生說，「政治宣示大於市政需求」，盧秀燕市長任期邁入第六年，積極攻蛋，未來才可與台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁並駕其驅。

民眾黨台中市主委江和樹說，「順民者昌」，若擔心台中巨蛋會成為盧秀燕的政治紅利，「中央就不該欠台中人一顆蛋」。

國民黨立委黃健豪說，台中是中部唯一直轄市，獨缺一座上萬人室內場館，巨蛋可帶動演唱會經濟、大型球類賽事。