台中巨蛋周邊沒捷運 網友：演唱會後得留下過夜

台灣北中南四顆大小巨蛋，僅台中沒捷運經過，網友戲稱「在台中聽完演唱會得留下過夜」，若加上附近的洲際棒球場、商場及水湳經貿園區大型建設陸續完工，議員質疑將是「最可怕的交通噩夢」。根本解決是捷運橘線快通車，但預估工期約十三年，前置作業尚不知何時能核定。

台中市府指出，可行性評估去年九月已送中央交通部，依審查意見修正中。

台中巨蛋園區及洲際棒球園區僅距離一點五公里，另有棒球場附屬事業娛樂商城「漢神洲際購物中心」已動工，統一集團也將在球場旁興建「太子置地廣場」，最快二○二五年完工，屆時車潮與人流規模數倍增。

「這會變成最可怕的交通噩夢。」民進黨台中市議員黃守達說，市府對交通難題不能太樂觀，包括接駁轉運、廣闢停車場、周邊人行空間等配套，須趁早規畫。議員謝家宜說，五月天樂團今年在洲際跨年演唱會，均透過接駁解決交通問題，但未來的商場、球場與巨蛋，加上附近不少大型建案進住，屆時任何一個大型活動都可能積累民怨，她呼籲市府提出短期疏運計畫，並加速推動捷運橘線。

國民黨立委黃健豪也說，市府應把握時間拓寬周遭道路，但治本之道是行政院早日通過從機場到火車站、經洲際球場的捷運橘線，他建議中央縮短文書作業，但行政院長陳建仁僅表示會往此方向努力。

中市交通局表示，未來若同時舉辦大型活動賽事或商場周年慶時，會依不同強度的交通管制與疏運，避免造成周邊交通壅塞。