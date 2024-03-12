彰化美港公路高架 中央全額負擔

彰化縣陳姓3姊弟2月22日在伸港美港公路與建國路口挨撞後，行政院加速核定美港公路（台61乙）高架案，院長陳建仁昨宣布可行性評估報告已通過，總經費167.84億元由中央全額負擔，預定2034年完工，行駛時間將從20分鐘縮為5分鐘。不過，彰化縣長王惠美認為耗時10年太久，交通部公路局表示會盡量提前。

美港公路高架化2020年就開始推動，時任交通部長林佳龍啟動可行性評估，原預計2022年通過，但送國發會審查已1年多，在3姊弟被撞後，終獲行政院核定。

陳建仁昨在伸港聽取簡報時說，美港公路高架化工程可行性評估報告已核定，他要利用這機會向地方宣布這個消息，台下的彰化縣長王惠美及縣籍4位立委等地方人士，都大聲鼓掌。

縣府指出，美港公路目前是平面道路，中間已預留高架橋用地。現有28個路口，來往重車多，常發生車禍，高架化除提升安全、縮短行車時間外，從線西、全興工業區接和美大橋，有助於帶動彰化產業，也紓解國道1號、3號車流。

公路局長陳文瑞簡報表示，美港公路高架化後，配置4個車道，定位為快速公路，速限每小時100公里，設有伸港系統交流道及線西、和美交流道等3處交流道。

陳文瑞表示，針對3姊弟被撞的美港公路與建國路口（台17線），公路局將以1個月時間改善，路口行人穿越線改為Z型行穿線，台17線中央分隔島加寬至2公尺，提供庇護空間，並增加行穿線照明亮度，第2階段則是以3個月時間在路口周邊設置人行道。

逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭說，美港公路高架化辦理可行性評估，有不少專家參與，若因3姊弟車禍受關注，長官一句話就宣布核定，專業性到底在那？置參與評估的人員、專家於何地？這種決策方式就是我們國家的問題。