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合歡山3停車場 觀星客憂光害

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
合歡山昆陽停車場去年設置LED電子路況告示看板，因光源過亮產生嚴重光害，破壞暗空環境。 圖／許姓民眾提供
合歡山昆陽停車場去年設置LED電子路況告示看板，因光源過亮產生嚴重光害，破壞暗空環境。 圖／許姓民眾提供

南投縣合歡山昆陽、武嶺、合歡山莊3處停車場，最快4月起收費，全天24小時運作。天文團體及觀星客擔心停車場設施會產生光害，破壞當地打造的暗空環境。林業署南投分署表示，停車場內燈源減光、設遮光罩，減少光源外散，每天下午5點後熄燈，兼顧行車安全與觀星需求。

合歡山是台灣首座、亞洲第3座國際暗空公園，除能觀星，還能看日出、賞花、追雪，是熱門景點；山區停車位有限又不收費，常遭占用，為提高停車周轉率，昆陽、武嶺、合歡山莊3處停車場已規畫收費，最快4月杜鵑花季開跑就會實施。

天文團體擔心，當地3處停車場收費將上路，且採24小時運作，就怕夜間照明及相關停車設施會產生光害，破壞暗空環境。

林業署南投分署說，已向縣府申請停車場證，待縣府核定費率後，擇期公告收費；合歡山每年4至6月杜鵑花季，遊客眾多，屬於交通高峰期，估計在花季前開始收費管理，改善塞車問題。

南投分署表示，停車場設計已納入光害評估，燈源優先使用減光燈具，未來每天下午5點後熄燈，視天候調整；繳費亭及看板燈源設遮光罩，減少光源外散，柵欄夜間不亮燈採反光條設計。

停車場 南投縣 合歡山

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