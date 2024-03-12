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防洪工程陸續完工 員林水患有解

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
行政院長陳建仁(前右5) 昨天偕同立委陳素月(前左5 ) 、彰化縣副縣長林田富(前右4 ) 視察員林龍燈公園滯洪池。記者林宛諭／攝影
行政院長陳建仁(前右5) 昨天偕同立委陳素月(前左5 ) 、彰化縣副縣長林田富(前右4 ) 視察員林龍燈公園滯洪池。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林市員林基督教醫院周邊常水患，行政院長陳建仁昨天到員林視察時表示，除了龍燈公園滯洪池已完工外，另斥資4460萬施工中的C幹線雨水下水道，也預計今年底前完工，將可減緩員基周邊區域淹水問題。

內政部國土管理署下水道工程分署在簡報指出，已完工的龍燈公園滯洪池，滯洪容量4.7萬立方公尺，約19座標準泳池容量，抽水機組設置3組，抽排至南平及大村排水，歷經去年6月、9月暴雨，確實較以往已大幅縮短退水時間。

陳建仁說，前瞻計畫中央就補助6.77億元經費給彰化縣，除了龍燈公園滯洪池的防洪工程，還有包含C幹線雨水下水道工程等，已大幅改善員林地區的淹水問題，但要改善整個排水系統，還需加強下游的大村區域排水工程，未來也將持續規畫，讓員林不再淹水。

林田富表示，員林市目前東有圓林園滯洪池，西有龍燈公園滯洪池，對解決強降雨水患發揮很大效用，也提供民眾平時休閒遊憩空間，為解決員林莒光路及員基附近易淹水地區，C幹線下水道預計今年6、7月完成，完工後，對整體員林市的防洪會發揮很大的功效，也希望後續大村排水改善工程，請中央繼續支持。

立委陳素月表示，治水得上中下游合治，且需通盤考量，也希望彰化縣政府盡速向中央提出「大村排水集水區域逕流分擔評估規劃」改善方案，她會積極向經濟部水利署爭取經費，以完善排水防洪設施。

員林 滯洪池

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