優化舊城區商圈 中市徵示範區

台中市為振興舊市區，制定「台中市促進優化商區發展自治條例」草案，昨天二度闖關議會法規會又遭退回。市府表示，該條例可授權核准成立的商區，合法使用道路、騎樓或公共設施，可免遭檢舉，也可發展人文、歷史特色。議員認為，商區範圍店家得百分百同意，恐窒礙難行；在騎樓或公有設施營業，有違背法律之虞。市府表示，將徵求示範區，盼議會同意試辦。

逢甲商圈管委會主委王朝藝說，大環境不如過往，加上檢舉達人多，若能合理開放，可發展出獨特風貌，願意配合推動示範區。舊市區有商家規畫推動「三輪車」，但受限於法規難以實行。

不少人到日本京都等歷史悠久城市，有人力車或保存歷史文化的營運模式，成為當地特色。經發局長張峯源說，舊城區商圈需再造特色，另檢舉達人多，商圈常遭檢舉使用騎樓或道路等，不勝其擾。

中市經發局推出優化商區條例，沿街200公尺的商店若百分百同意加入，可設管委會，向審查委員會提出計畫，核定後可使用公有土地、騎樓或道路、河川地等營業；採取事前審核、管委會自主管理，避免營運亂象。

這項條例去年送中市議會審議，當時得取得商區範圍店家50%同意，但可收取管理費，議員質疑通過門檻太低，有強行收費嫌疑；經發局今年修正為商區店家百分百同意送審，昨天仍遭議會法規會退回，要求修正後定期會再送審。

法規委員會召集人陳俞融說，商區條例行政權過度介入，目前其他五都都無相關規定，加上使用公有設施營業，與相關法規牴觸，若民眾檢舉該不該開罰？

法規會副召集人李中、朱元宏認為，該草案要求商家百分百加入，不加入會被禁止營業嗎？議員黃馨慧、陳成添說，國外商圈利用公共區域，發展出獨特風貌，應該讓經發局先行試辦，讓有意願的區域嘗試推動。

法制局長李善植表示，根據該草案，商圈需擬定計畫，經市府同意才可施行，未來若經專案許可，即可常態使用公有土地，不會牴觸其他法律。張峯源說，將徵求店家百分百同意的區域申請試辦。