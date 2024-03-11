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西半部未來三日空品恐「亮橘燈」 中市府急啟應變措施

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
環境部預報，大陸冷氣團明起南下，東北風挾帶境外污染物移入影響，污染物易累積，加上午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，未來三日西半部空品恐達「橘色提醒」。圖／中市府提供
環境部預報，大陸冷氣團明起南下，東北風挾帶境外污染物移入影響，污染物易累積，加上午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，未來三日西半部空品恐達「橘色提醒」。圖／中市府提供

據環境部預報，大陸冷氣團明起南下，東北風挾帶境外汙染物移入影響，汙染物易累積，加上午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，未來三日西半部空品恐達「橘色提醒」，指標汙染物以「臭氧八小時」為主；中市環保局啟動應變措施，提醒敏感族群留意空品變化，做好防護措施。

環保局說，已提前規畫明日應變作為，包括已通知大型固定污染源自主降載減排，明日也將進行汙染源查核、智慧監控科技執法；移動汙染源則辦理車牌影像辨識作業、車輛怠速熄火宣導。

環保局也將進行營建工地巡查、科技監控露燃好發地區、查核加油站及餐飲業查核輔導，也橫向透過各局處的相關網站、群組及APP發布警告注意事項，通知相關單位及學校，彈性調整相關活動，落實防護措施。

環保局提醒，臭氧的形成如工廠、汽機車等汙染源排放的廢氣中，含有揮發性有機物 (VOCs)及氮氧化物 (NOx)等物質，經陽光照射產生光化學反應，進而生成；也提醒市民，加油時不強迫多加油，多以步行、搭乘大眾運輸工具或共乘，減少車輛尾氣排放，減緩空品惡化可能。

環保局表示，空氣品質受到地形氣候影響，不確定性高，民眾仍需注意空品狀況，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免戶外長時間活動，減少劇烈運動並戴上口罩。

冷氣團 加油站 監控

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