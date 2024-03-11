台中巨蛋雨中開工 盧秀燕偕日本建築師隈研吾見證

歷經8次流標的台中巨蛋終於在今天開工了，台中市長盧秀燕與負責設計的日本建築師隈研吾在雨中共同見證歷史的一刻，盧秀燕說，終於完成最後一塊拼圖，將可因應未來百年的發展需求。

台中人等了19年，從前台中市長胡志強、林佳龍到盧秀燕，前後歷經8次流標，終於由麗明營造得標，並於今天下午舉行開工典禮，台中難得下起雨來了，大家撐著傘、穿著雨衣出席一場別開生面的開工典禮，由於還邀請玖壹壹與五堅情樂團演出，有粉絲昨晚就到場排隊等待今天的演出。

盧秀燕致詞表示，繼台中國際會展中心、台中綠美圖後，台中巨蛋今天開工，終於完成最後一塊拼圖，讓台中數十年來所缺的重大建設場館，都一應俱全，足以因應未來百年的發展需求，她的政見和心願可以實現，感到非常高興，而今天剛好是她31週年結婚紀念日，「希望帶來好彩頭！」

盧秀燕指出，台中巨蛋興建困難，其中一項因素是必須自己籌措預算，百億經費太過龐大，也是過去台中巨蛋一直蓋不起來原因之一；然而市府排除萬難，非蓋不可，因為不能再等了。

至於巨蛋的落腳處，盧秀燕說，市府選擇在北屯區第14期重劃區，原因是這裡幅員廣大、地點適中、興建完成後，可以和洲際棒球場搭配運用，形成中部地區最重要的表演娛樂、藝文活動和運動賽事的區塊，進一步可以擴大促進台中文化經濟觀光的發展。

隈研吾表示，台中巨蛋是隈研吾建築都市設計事務所在台灣的第一個公共建築工程，在設計台中巨蛋的時候，心裡抱持著希望可以建造給台中市民一個無論在酷暑或寒冬，都能盡情享受運動、競賽或表演活動的室內場館。

隈研吾說，感謝盧秀燕的熱情以及她的理念，相信結合這次的設計理念，能夠設計出一個就是真正屬於台中市民的台中巨蛋，也許這日子還很長，但很開心，今天終於可以正式地介紹給大家。隈研吾也將他的設計手稿送給盧秀燕做為紀念。