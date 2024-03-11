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中市優化商圈條例再遭退 中市府計畫先做「示範區」

聯合報／ 記者劉柏均陳秋雲／台中即時報導
「台中市優化商區發展自治條例」草案今再闖關台中市議會，法規會總召陳俞融（左）、副召李中（右）。記者劉柏均／攝影
「台中市優化商區發展自治條例」草案今再闖關台中市議會，法規會總召陳俞融（左）、副召李中（右）。記者劉柏均／攝影

台中市優化商區發展自治條例」草案今再闖關台中市議會，但法規會委員們認為，條例要求成立委員會，需達百分之百門檻過高；是否牴觸其他法律條例等問題，委員未有共識，退回條例。經發局長張峯源說，該條例可授權街區提案，使用道路、騎樓、甚至水利地等公共空間，條例通過後可排除法規限制；目前不會作法規修正，先探詢商圈意願作「示範區」，盼議會同意試辦。

中市府欲推動商圈優化發展，草起「台中市優化商區發展自治條例」，輔導民間商圈設立管理委員會，開放可在形塑特色及美學下，且可使用道路、人行道、水利地等公共區域條件下，提出優化商圈方案，鼓勵店家、民間團體等參與，活絡商業區域。

「優化商圈條例」去年也曾闖關市議會，遭法規會退回，議員認為成立管委會門檻規定二分之一店家同意即可，又強制收管理費，門檻太低易引紛爭。經發局將門檻修訂為百分百，經市政會議通過，再闖關市議會，但因委員未有共識，條例遭保留，下次定期會再討論，經發局可修正後，再送議會。

法規委員會召集人陳俞融說，很多攤商對自治條例感到悲觀，條例設有誘因，得在騎樓等公共區域做生意，但若遭檢舉，有什麼條例可以駁回？目前也未有其他縣市通過相關法規。市議員黃守達則認為，此規則未有新的條例授權，僅依賴各局處協調，如何有效推動？

副召集人李中、朱元宏認為，市府法規未有強制性，如何要求攤商百分之百出席？為何需要求百分之百？攤商提案內容，是否會有牴觸其他法規疑慮，認為該法令不夠周延。

市議員黃馨慧表示，國外也有特色商圈利用到公共區域，國內許多攤商盼能合法運用，應先通過讓經發局試辦，若有相關問題再討論修正，由下而上，讓有意願活化的商圈去嘗試。

市議員陳成添則認為，此法規可嘗試，讓每個商圈有生意做，合理運用空間，警察不去告誡驅離，提升整體台中市商業環境，若有法律牴觸問題，應由法制局說明情況。

法制局長李善植表示，商圈需擬定計畫，經市府同意才可施行，商圈優化條例通過後，經市府專案許可，即可常態擺攤。

張峯源說，此辦法並非市府要介入經營，而是針對商圈裳其被檢舉、不能使用公共設施解套，但仍須以城市美學為基準，這是具政策意涵的底線；目前不會作條文修正，會輔導有意願的商圈作「示範區」，多加了解商圈意願。

台中市經發局長張峯源報告「台中市優化商區發展自治條例」草案修改狀況。記者劉柏均／攝影
台中市經發局長張峯源報告「台中市優化商區發展自治條例」草案修改狀況。記者劉柏均／攝影
「台中市優化商區發展自治條例」草案今再闖關台中市議會，但法規會委員未有共識，表留條例，經發局可修正後，再送議會。記者劉柏均／攝影
「台中市優化商區發展自治條例」草案今再闖關台中市議會，但法規會委員未有共識，表留條例，經發局可修正後，再送議會。記者劉柏均／攝影

台中市 議員 門檻

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