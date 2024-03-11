台中大甲逾1000戶停電30多分鐘 高壓斷線釀災
台中市大甲區中山路、義和二街一帶今天下午1時許發生停電，1377戶受影響，台電台中區營業處指出，初步了解高壓斷線產生線路短路，停電32分鐘後，已恢復供電。
台中市大甲區今天下午發生停電，有民眾在臉書（Facebook）社群「我愛大甲2」發文指出，「大甲光田醫院附近，高壓電線爆炸，連爆2個，火花持續1分鐘」。
台電台中區營業處透過文字稿表示，下午1時43分接獲停電通報，停電範圍為台中市大甲區中山路、義和二街一帶，台電已派員前往事故現場查修。
營業處指出，初步了解為高壓斷線產生線路短路，已利用轉供電源全部復電完成。這起事件共計1377戶停電，停電時間32分鐘，下午2時15分恢復供電。
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