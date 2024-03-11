國際自由車環台賽周三沿途交管 南投縣單站距離最長

2024國際自由車環台公路大賽，本周三第4站將來到南投縣站，以山線路段為主的公路賽，由南投縣政府出發至日月潭上山遊客中心全長165.57公里，是環台賽單站距離最長的一站，南投縣警察局表示3月13日將執行交通管制，今天上午更在同路線舉行交管預演，呼籲用路人屆時收聽警察廣播電臺路況報導。

南投縣警局表示，南投縣站13日上午9點30分從縣政府出發，賽道行經南投市、名間鄉、集集鎮、水里鄉、魚池鄉、埔里鎮、國姓鄉、草屯鎮8鄉鎮市，全長165.57公里，包含暖胎的3.77公里，全程約170公里，為確保比賽順利進行，維護交通秩序及選手安全，將進行交通管制，請用路人配合提前改道行駛，避免延誤行程。

南投縣政府指出，國際自由車環台公路大賽，今年已被國際自由車總會（UCI）登錄為2.1級頂尖賽事，來自全球38個國家、24支隊伍，共計205名菁英選手來台競輪。南投站今年更有來自歐美、大洋洲、非洲、亞洲等24個職業車隊選手參加，南投縣子弟兵盧紹軒也將代表台灣隊出賽，比賽全程將由電視台全程沿途實況轉播，賽道從低海拔的公路賽段。