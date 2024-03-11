中科二林園區工程師等近400職缺 3月20日聯合徵才

中科二林園區多家廠商進駐，急缺工程師、機械維修及行政管理等人才，勞動部勞動力發展署中彰投分署將於20日舉辦聯合徵才活動，邀15家廠商提供近400個職缺。

勞動力發展署中彰投分署今天指出，中台灣最先進的電子暨精密機械產業新聚落「中科二林園區」求才若渴，加上觀光旅宿等缺工行業，因應清明連假急缺人力，中彰投分署員林就業中心將於20日舉辦「龍耀職場好薪情－中科二林園區暨缺工產業聯合徵才活動」。

中彰投分署表示，這場徵才活動預計邀請15家廠商提供近400個職缺，其中美國百年品牌等美商企業爭相來台拉攏的多家精密機械、智慧製造合作廠商急缺工程師、機械維修及行政管理等近百個職缺，歡迎求職民眾把握機會踴躍參加。

至於參加徵才的中科二林園區精密機械廠商，中彰投分署表示，包括斥資3億元進駐搶攻AI商機的減速機及馬達零組件大廠如陽科技、台灣唯一生產超過350噸重型龍門加工機的永鉅精密科技、設計生產高品質精密自動化輸送設備的川岳機械等大廠，提供工程師、機械維修、現場管理職、行政類職缺近百人。

中彰投分署指出，還有食品大廠如泰山、富味鄉、碁富等業者提供多元化職缺項目；將於今年年中開幕的田中高鐵商務型飯店－馥御花園酒店也來爭取人才。

活動中設置的「就業職達車」，由現場服務人員協助引導求職者運用中心自製e化小工具，直接篩選喜愛的工作地點、工作內容及薪資範圍，中彰投分署表示，將可大幅減少摸索時間，也提供更多機會讓求職者展現自己實力。