合歡山3處停車場最快4月收費 觀星客最怕1狀況

合歡山昆陽、武嶺、合歡山莊3處停車場最快4月收費，24小時全天運作，天文團體及觀星客憂停車設施釀光害，破壞暗空環境；林業署南投分署表示，場內燈源減光、設遮罩，減少光源外散，下午5時後熄燈，兼顧行車安全與觀星需求。

合歡山是台灣首座、亞洲第3座國際暗空公園，除了能觀星，還能看日出、賞花、追雪，是國內熱門景點；但山區停車位有限又不收費，常遭占用，為提高停車周轉率，昆陽、武嶺、合歡山莊3處停車場規畫收費，最快4月杜鵑花季就會實施。

由於，合歡山昆陽停車場去年才發生LED電子路況告示牌過亮，嚴重光害破壞暗空環境；如今當地3處停車場收費將上路，且採24小時全天運作，天文團體及觀星愛好者憂心夜間照明及相關停車設施，設計不當恐衍生光害，影響觀星品質。

南投縣政府日前邀集林業保育署南投分署、太魯閣國家公園管理處、停車場委外經營管理業者、鳶峰經營團隊及天文專家等召開協調會，由相關管理單位說明停車場收費設施規畫設計內容，以及後續實施期程和相關事宜。

林業署南投分署表示，今年元月已向縣府申請停車場證，待縣府核定費率後，再擇期公告啟用收費。而因合歡山每年4至6月進入杜鵑花季，上山賞花遊客眾多，將進入交通高峰期，所以期望能在花季前開始收費管理，改善花季塞車問題。