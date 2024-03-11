台中市邀台積電120廠商徵才 軟體工程師薪資10萬、日文業務8萬元

為協助市民順利就業並助廠商覓得好人才，台中市政府舉辦「富市台中就業成功」系列徵才活動，邀請台積電、新夥伴科技及旭東機械等120家廠商，將辦理30場徵才活動，提供8千個優質職缺，「新夥伴科技」並開出薪資10萬元，徵求軟體工程師。

勞工局長林淑媛說，這個三月份的系列徵才活動， 8日已在市府陽明市政大樓展開，辦理山線地區徵才暨就業促進講座，提供480個職缺。接下來14日在經濟部產業園區管理局台中分局舉辦台中港科技產業園區徵才，提供230個職缺。

再來是23日在國立中興大學惠蓀堂舉辦「富市台中就業成功」就業博覽會，提供6800個職缺。除了台積電開出起薪5萬5千元的工程師職缺，智動化製程設備領導廠商旭東機械提供薪資上看8萬元徵求日文業務專員，電腦系統整合商新夥伴科技也開出薪資上看10萬元，徵求程式軟體工程師。

林淑媛說，歡迎有就業需求的市民朋友踴躍參加，詳情請至台中市就業服務處官網查詢 ，或洽台中市就業服務處04-22289111轉36100洽詢。