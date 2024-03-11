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車停中市公用停車格沒違停遭拖吊 因欠停車費4萬多
車子停在台中市公用停車格內，完全沒違規停車，竟遭拖吊。台中市交通局表示，這是真的，因車主長期積欠停車費達4萬2000多元，停管處執行拖吊，等還清才還車。
台中市路邊汽車停車格逾5萬格，目前收費車格占比近7成5，交通局指出，有人積欠停車費超過萬元以上，針對占公有車格，查獲長期積欠停車費，隨即執行拖吊。
台中市停車管理處說明，依據現行「規費法」第17條的請求權期間，5年內的停車欠費，地方停車主管機關都可以催收；欠費若達300元以上，也可以透過法務部行政執行署各分署進行扣薪、凍結帳戶或查封財產，追繳當初車輛使用人。
另有民眾抱怨，被催繳2年前的停車費，「過戶時為什麼不一次查清楚？」法規明訂車輛異動時，須繳清所有罰鍰、燃料稅、牌照稅、強制險費用才能過戶、換牌，但民眾辦理車輛轉換，仍可能出現積欠停車費的情形？
交通局指出，民眾辦理汽機車過戶的主管機關是監理機關，而罰單由裁決、監理機關列管催收，停車費主管機關是各地方政府，由各縣市自行列管催收，所以車主若未查詢，即使車輛過戶後，仍可能漏繳停車費。
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