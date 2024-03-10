矽品半程馬拉松今登場 跑在木棉花道下好愜意
彰化縣「矽品半程馬拉松」今天登場，由於目前正值木棉花季，跑者也可一邊欣當田野風光和木棉花道美景，國際封測大廠矽品千名員工進駐二林園區後，企業更首度結合在地木棉花地景辦馬拉松，吸引各地近五千名跑者參賽，也帶動地方發展。
「矽品半程馬拉松」今天在彰化縣副縣長林田富、二林鎮鎮長蔡詩傑與矽品精密行政長簡坤義鳴槍後，由矽品精密董事長蔡祺文領跑，今年共分為21、10、4公里組比賽，還特設4公里南彰化組，邀請在地縣民參與，並提供高達15萬元總獎金。
跑者沿途行經由鐵道改造的自行車道與二林知名華崙里木棉花道，在挑戰自我同時，也能欣賞沿途盛開木棉花，矽品也結合在地社區提供豐富補給，烤大豬、棒棒腿、現煮海鮮、紅豆餅，從甜點到鹹食多樣選擇，讓選手喜出望外說「運動又有美食小確幸，太幸福了吧」。
矽品半馬已舉辦第7屆，由董事長蔡祺文帶動慢跑休閒，希望員工養成運動習慣，曾在台中中科、台中大坑辦過，今年首度移師到彰化，結合在地木棉花道特色，讓大家享受不一樣的田園風光，並以在地二林冠軍米「儒農米」當完賽禮，行銷彰化農特產，也推廣低碳永續路跑精神。
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