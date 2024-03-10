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連續8年送樹苗 楊典忠送3200棵樹苗不到半小時領取一空

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員楊典忠與海線文化關懷協會連續8年舉辦送樹苗活動，今天上午在清水運動公園舉辦，3200棵樹苗不到半小時被領取一空。圖／市議員楊典忠提供
台中市議員楊典忠與海線文化關懷協會連續8年舉辦送樹苗活動，今天上午在清水運動公園舉辦，3200棵樹苗不到半小時被領取一空。圖／市議員楊典忠提供

台中市議員楊典忠與海線文化關懷協會連續8年舉辦送樹苗活動，今天上午在清水運動公園送樹，3200棵樹苗不到半小時被領取一空，楊典忠女兒楊婷安今年領山櫻花回家種植，她說如果有開花結果再把照片po臉書，和大家分享種樹心得；台中市環保局長陳宏益則領兼具園藝景觀與中藥效用的山黃梔回家種。

台中市海線文化關懷協會連續8年舉辦送樹苗活動，今天上午在清水區清水運動公園舉辦「森呼吸，植樹低碳愛地球」送樹苗活動，協會準備山櫻花、桂花、羅漢松、白千層、、杜鵑、苦楝、山黃梔、朱槿、六月雪、石斑木等十種樹苗共3200棵。

環保局長陳宏益、立委蔡其昌特助黃斯駿、農業局專委黃春滿、運動局科長林政坤、大秀國小校長黃琴到場參加活動，大秀國小太鼓社、流行街舞社、梧南國小舞蹈社小朋友也在現場表演，消防局第四大隊婦宣分隊表演防火知識舞與消防宣導。

楊典忠表示，今天上午海線飄著細雨，未澆熄民眾領樹苗的熱情，很多家長攜家帶眷領樹苗，就是種樹愛地球的行動身教，他認為市府應該鼓勵全民種樹。

環保局長陳宏益表示，他第一次看到民眾排隊領樹苗，山櫻花與桂花的隊伍大排長龍，山黃梔、石斑木的隊伍比較少人，但有民眾特別跟他講解山黃梔的特色，原來就是他過去曾到中藥行買的藥材，可見民眾對種植樹苗都是有備而來。

台中市議員楊典忠與海線文化關懷協會連續8年舉辦送樹苗活動，今天上午在清水運動公園舉辦，3200棵樹苗不到半小時被領取一空。圖／市議員楊典忠提供
台中市議員楊典忠與海線文化關懷協會連續8年舉辦送樹苗活動，今天上午在清水運動公園舉辦，3200棵樹苗不到半小時被領取一空。圖／市議員楊典忠提供

台中市 環保局長 運動

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