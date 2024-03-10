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影／后里內埔庄役場90歲生日 全國唯一在古蹟辦公的后里公所
台中市后里區公所今天在區公所前廣場舉行台中州豐原郡內埔庄役場建築90周年慶祝活動，后里區長賴同一表示，后里區公所建築已有90年歷史，后里公所是全國唯一仍在古蹟辦公的公所，公所內百年金庫和金庫內珍貴資料見證歷史，這棟建物也歷經二次大地震和一次火災，至今屹立不搖。
后里區長賴同一今天介紹區公所內歷史建物和古董，一座重達500多公斤的金庫，打開鎖，掀開厚重鐵門，金庫內目前仍保有重要資料，包括印鑑和一疊1952年的台中縣庫支票，金庫內有許多夾層，最內層是梧桐木製的內櫃。
賴同一表示，內埔庄役場（市定古蹟）今天已90年，內埔庄役場位於台中市后里區，是日治時期台中州豐原郡內埔庄的行政機關，現依舊做為行政機關后里區公所使用。2001年6月13日公告指定為台中縣縣定古蹟，指定範圍為內埔庄役場建築主體、防空洞、日治時代圍牆、圖書室、焚化爐、日治時代倉庫及內埔庄震災紀念碑等重要文物。
今天的慶生活動結合在地特色展演、文創小農市集和摸彩活動，也邀請歌星張秀卿演唱，立委楊瓊瓔 、台中市議員張瀞分、陳本添、邱愛珊等人到場；90歲以上長者代表后里區民在場切蛋糕，為這座90年歷史建物說生日快樂。
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